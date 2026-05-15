El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
El sindicalista d’UGT Santi Valdés adverteix que s’ha reduït el rebuig que va cap a l’abocador, però hi ha altres problemes que cal solucionar
Francesc Galindo
Santi Valdés (UGT) ha succeït en el càrrec de president del comitè d'empresa de FCC Medi Ambient, concessionària del servei de recollida de residus municipals i neteja viària de Manresa, a Àngel Segarra (CCOO). En aquesta entrevista es mostra crític amb el nou model de recollida de residus amb contenidors tancats que ha fet passar el percentatge de reciclatge selectiu del 27% al 71%.
Què opina del nou sistema de gestió de residus amb contenidors tancats?
Aquest nou sistema no està funcionant bé o, almenys, no com s’esperava. Tot i que s’ha aconseguit reduir el volum de rebuig que va cap a l'abocador en més d’un 40% menys en dos anys, i que aquesta era la principal prioritat de l’Ajuntament de Manresa, ja que això comportava un alt cost econòmic per la quantitat i el pes de restes que s’abocaven, això no vol dir que el sistema funcioni bé. Hi ha qui recicla bé des del principi, després hi ha qui ho ha anat fent progressivament bé, però encara són moltes les persones que no saben o no volen saber com funcionen els contenidors, a on va cada residu, l’ús de la targeta i molt sovint les bosses d’escombraries acaben al contenidor equivocat o a terra.
Quin sistema implantaria vostè?
Jo, personalment, per comoditat i per costum hauria deixat els contenidors oberts com els hem tingut a Manresa durant mes de 30 anys. Abans d’això, recordo quan no hi havia contenidors a la ciutat i es formaven muntanyes de bosses d’escombraries apilades pels carrers de Manresa i que recollien a mà els operaris de la neteja, llençant les bosses al darrere del camió. Aquest sistema era molt dur i molt perillós pels treballadors. Per sort, això va canviar quan es van col·locar els primers contenidors i es va millorar moltíssim tant per higiene i salubritat dels ciutadans, com per la integritat física i condicions laborals dels treballadors de la recollida. Però ara, després de tants anys i amb el sistema actual, estan tornant a agafar bosses de terra amb les mans, incrementant la sobrecarrega de feina dels treballadors i augmentant la perillositat que això comporta.
Digui'm encerts i errors del canvi de model de residus a Manresa?
Ja sabem que tots els canvis requereixen d’un temps d’adaptació i conscienciació. Però en aquest cas penso que es va fer tot molt de pressa, sense consultar res amb nosaltres. Els tècnics de l’Ajuntament no ens van tenir en compte i es van invertir molts milions i es va triar malament els vehicles, que després no estaven ben adaptats o preparats per fer la seva funció, o que per les seves dimensions no podien maniobrar bé, ja que no tots els carrers de Manresa són iguals. L’Ajuntament va assegurar que contractaria a educadors o informadors ambientals com a personal per explicar als ciutadans el funcionament a les àrees d’ubicacions i fomentar el reciclatge i el civisme. Però realment, no vam saber a quins llocs van estar, ni el que van fer, ni el temps que van durar, ni quants eren en total, ni si eren de Manresa o venien d’una altra ciutat.
Fa més de 5 anys que a Manresa hi ha sobre la taula la implantació d’un sistema avançat de gestió de residus i encara hi ha dubtes?
La veritat és que hi ha molta gent emprenyada, perquè paguen molts impostos i la cosa no millora. S’haurien de prendre mesures que solucionin definitivament alguns dels problemes com augmentar la quantitat de contenidors en àrees que faci falta o que la recollida es faci més sovint.
Per què ha passat això, des del seu punt de vista?
Una cosa important que s’ha notat molt és que sempre la recollida es feia de nit, sense problemes de trànsit ni de circulació. I al desaparèixer aquest torn de nit i fer la recollida durant el dia, lògicament, no es pot avançar d’igual manera i tot va mes endarrerit. Al casc antic de Manresa no s’ha fet bé la gestió i està molt degradat. No s’avança i la cosa va a pitjor. Hi ha molta més deixalla fora que no es pot reciclar perquè el casc antic té unes altres necessitats.
Com s’arregla tot plegat, des del punt de vista dels treballadors?
La millora dels serveis i aconseguir que el nou sistema funcioni hauria d’anar acompanyat de més inversions en forma de més personal i més serveis. Si tenim una falta de pressupost, el sistema no avançarà ni millorarà. La base de tot són els treballadors i treballadores que executen la feina.
