Construcció en ruïnes
Desallotjats els ocupes de l’estació de Renfe de Sant Joan Despí
Després d’aquesta actuació, Adif s’ha compromès a iniciar la reforma prevista de l’edifici, que pateix problemes estructurals
El Periódico
L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha informat que aquest dijous es va desallotjar l’estació de Rodalies de la ciutat del Baix Llobregat. Després d’aquesta intervenció, el consistori municipal espera que Adif i Renfe comencin les obres de reforma del vestíbul de l’edifici, tancat per problemes estructurals.
L’actuació s’ha dut a terme amb el suport d’un dispositiu de tècnics municipals, agents de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, i personal d’Adif i Renfe, en una operació coordinada durant el matí que va expulsar les persones que residien a la primera planta de l’estació. Un cop buidat l’immoble, se n’han tapiat els accessos. Segons l’alcaldessa de Sant Joan Despí, Belén García, l’ajuntament ha mediat amb els ocupes perquè marxessin. Ara centra el focus a reobrir el vestíbul "al més aviat possible" quan s’acabin les obres previstes.
Un edifici en ruïnes
Segons el consistori, a més d’impedir la reforma prevista, l’ocupació havia agreujat els problemes estructurals que afectaven l’estació de Rodalies. Adif i Renfe van haver de tancar el vestíbul de viatgers per la caiguda d’una part del revestiment del sostre, i recentment s’havia apuntalat una escala interior pel risc d’una altra caiguda.
Els treballs de reforma consistiran en la impermeabilització de l’estructura superior de l’edifici de l’estació i en la renovació del sostre del vestíbul, segons informen Adif i Renfe.
Durant aquestes obres de rehabilitació, l’accés a l’estació continuarà fent-se a l’exterior, on hi ha unes màquines validadores de bitllets.
