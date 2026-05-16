Cita esportiva
Barcelona rebrà el Tour amb una "festa major" durant una setmana
L’Ajuntament preveu un programa d’activitats i concerts amb un cost de 460.000 euros per celebrar l’arribada dels equips que competeixen en els cinc dies previs a la sortida de la ronda i durant les dues etapes a la ciutat.
El Port Olímpic i el parc del Tibidabo també acolliran actes familiars
Jordi Ribalaygue
Barcelona es proposa convertir la sortida del Tour de França en una festa major, una que sigui excepcional en el calendari i que sigui assimilable als dos festejos tradicionals de la ciutat, els de Santa Eulàlia i la Mercè. A mes i mig per a la contrarellotge per equips amb què s’iniciarà la pròxima edició de la ronda ciclista més important del món, la capital catalana va desgranant els preparatius amb què rebrà l’esdeveniment, que pregona com un dels més importants de la ciutat aquest any i del qual pretén fer partícips els veïns.
Durant una setmana, en els cinc dies previs al tret de sortida de la competició i durant les dues etapes que Barcelona acollirà, es distribuiran 60 activitats per a tots els públics als 10 districtes. A més, es programaran 10 concerts que es repartiran entre la plaça de la Catedral i la plaça de Margarida Xirgu, i 18 actuacions artístiques al carrer. També hi haurà una carrossa que recorrerà la ciutat amb un espectacle consagrat al ciclisme. El cost de la festa per a l’Ajuntament serà de 460.000 euros.
"Serà una festa major més: tenim la d’hivern, la d’estiu i ara la del Tour", va equiparar l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El regidor va remarcar que s’aspira a fer que la sortida del Tour "sigui una gran festa ciutadana". "I, a Barcelona i les ciutats mediterrànies, la festa popular per excel·lència és la festa major", va dir Collboni, que va augurar "molta ocupació d’espai públic i molta participació" des dels dies previs al fet que els corredors prenguin la sortida en el seu recorregut fins a París.
El programa inclou actuacions musicals, espectacles infantils, sessions per practicar esport i decoració en comerços, entre altres activitats. Al cartell musical, grups com Ladilla Rusa, Sexenni, Doctor Prats, 31 FAM, Suu, Sidonie, Ambauka i Xiula tocaran a la plaça de la Catedral. La plaça de Margarida Xirgu serà l’escenari de diversos números de música, dansa, circ i teatre al carrer.
Al seu torn, al Port Olímpic i el parc d’atraccions del Tibidabo hi haurà activitats familiars. També es preveu un pregó d’inici de les celebracions. No s’ha revelat encara on es llegirà ni qui en serà el pregoner. "Ja gairebé el tenim, serà un pregoner molt conegut a la ciutat i més enllà, molt aficionat al ciclisme i al Tour", va anticipar Collboni.
Com era sabut, la festa per als aficionats al ciclisme es coronarà amb la presentació dels equips el 2 de juliol. El vigent guanyador i aspirant a conquistar el seu cinquè Tour aquest any, Tadej Pogacar, i els altres ciclistes s’exhibiran davant el públic recorrent un breu trajecte entre el recinte modernista de l’hospital de Sant Pau i la Sagrada Família, a través de l’avinguda de Gaudí. Un fan park s’instal·larà del 2 al 5 de juliol a Ciutat Vella, en una ubicació encara per concretar.
També s’anuncien diverses exposicions sobre la relació del Tour amb Barcelona i diversos edificis emblemàtics s’il·luminaran de groc, el color per excel·lència de la carrera i del mallot de líder. En paral·lel, s’estan col·locant 10 mallots gegants en cada un dels districtes de la ciutat.
2.500 botigues engalanades
El comerç de la ciutat també participarà d’una ocasió que Collboni va definir com un "espectacle únic i excepcional" perquè "tothom vegi la millor cara" de Barcelona. Hi ha 14 eixos comercials que s’uniran a la festa major del Tour amb tallers, circuits infantils, concerts, classes obertes als clients, exhibicions ciclistes i propostes gastronòmiques.
Al seu torn, els sis centres comercials prendran part del programa i es calcula que uns 2.500 establiments de la ciutat s’engalanaran. A més, 40 mercats de Barcelona s’han començat a adornar amb motius relacionats amb la ronda gal·la. També brindaran degustacions de plats.
Per anar obrint la gana, el Gremi de Pastisseria de Barcelona ha elaborat un pastís dedicat al Tour i el Gremi de Flequers ha creat el pa del Tour. Es tracta d’un panet rodó, inspirat en el pa amb tomàquet i el formatge francès, amb un to groguenc. Es podrà comprar a les fleques de la ciutat a partir del 26 de juny. Collboni va revelar que s’espera que a Barcelona hi hagi durant aquells dies també una "truita oficial del Tour". nPer obrir la gana, el Gremi de Pastisseria de Barcelona ha elaborat un pastís dedicat al Tour i el Gremi de Panacles ha fet el mateix creant el pa del Tour. És un panet rodó, inspirat en el pa amb tomàquet i el formatge francès, amb un to groguenc. Es podrà comprar a les fleques de la ciutat a partir del 26 de juny. Collboni ha revelat que fins i tot s’espera que a Barcelona hi hagi per aquells dies una "truita oficial del Tour".
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Així és la compra d’una mare amb 15 fills: 1.300 galetes i 240 litres de llet al mes
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Girona-Reial Societat: Stuani manté amb vida el Girona (1-1)
- Més de 30 anys junts i dos fills no basten per cobrar la pensió de viduïtat