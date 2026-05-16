Ja són el 10% dels permisos expedits
‘Boom’ del ‘codi 78’, el carnet de conduir exclusiu per a cotxes automàtics: és més fàcil i serveix per al vehicle elèctric
Un nombre creixent de persones s’apunten a una modalitat de permís més fàcil, econòmica i amb futur: els cotxes elèctrics ja no porten canvi de marxes manual
Europa accelera cap al final del canvi manual al cotxe: un 70% ja són automàtics
Claudia Pascual, 20 anys, sobre el carnet de conduir automàtic: «Vaig aprovar amb només 13 pràctiques i em va sortir més barat»
David López Frías
El cotxe automàtic està de moda. Cada vegada més fabricants d’automòbils ofereixen aquest tipus de canvi, gairebé inèdit a Espanya fa 20 anys. L’auge dels cotxes elèctrics, que no porten canvi manual, la comoditat de conduir sense haver de preocupar-se per canviar de marxa i fins i tot l’estalvi a l’hora d’obtenir el carnet de conducció limitat a aquest tipus de vehicles són alguns dels motius d’aquest canvi de tendència.
Per a les persones que s’han decidit pel cotxe automàtic, hi ha un salconduit que els permet obtenir el carnet de conduir sense haver de passar per la casella del cotxe manual. Es tracta del denominat ‘codi 78’, un examen específic per a conductors de cotxes automàtics que possibilita fer les classes pràctiques i examinar-se amb cotxes d’aquest tipus [de fet, el número 78 al·ludeix al codi de la UE que porta el permís i que indica la limitació a aquesta conducció]. La creu de la moneda és que aquest carnet no els autoritza a portar cotxes amb canvi manual.
La Instrucció 2019/C-134 de la DGT recorda el Reglament General de Conductors: «Si l’aspirant fa la prova de control d’aptituds i comportaments amb un vehicle de canvi automàtic, aquesta circumstància s’indicarà en el permís de conducció i només habilitarà per a la conducció d’un vehicle d’aquestes característiques».
Des del 2018
Raül Viladrich, president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, apunta que «en els últims anys s’ha detectat un increment en la demanda d’aquest tipus de permís», tot i que el percentatge d’alumnes que s’acullen a l’anomenat ‘codi 78’ «continua sent significativament menor que el dels qui opten al carnet de conduir manual». Viladrich també xifra «en el període 2018-2020 el moment en què va començar a créixer la demanda».
Respecte a les dades sobre la demanda del carnet amb ‘codi 78’ a Espanya, la Direcció General de Trànsit explica a aquest diari que, dels 600.000 permisos de categoria B expedits en un any, entre 33.000 i 37.000 corresponen a l’automàtic.
Segons dades de la DGT, el ‘codi 78’ suposa entre el 5,5% i el 6,2% dels carnets expedits. Des del sector de les autoescoles, no obstant, eleven aquesta xifra i apunten que ja arriba al 10% dels permisos obtinguts. «Entorn del 90% de la gent que es treu el carnet de conduir a Espanya ho continua fent amb cotxe manual», apunta Sergio Olivera, president de la Confederació Nacional d’Autoescoles (CNAE).
Cotxes de nínxol
Sigui com sigui, el cotxe automàtic és el futur: «A partir del 2029, a Europa no es comercialitzaran vehicles nous amb canvi manual», apunten a EL PERIÓDICO algunes fonts del sector. Més prudents són des de la indústria de l’automòbil, que continuarà fabricant models manuals fins almenys 2032. En qualsevol cas, el cotxe amb canvi de marxes manual de tota la vida està en perill d’extinció. En línies generals, la comercialització podria quedar limitada a versions de nínxol i models esportius molt específics. Per als utilitaris de tota la vida, només hi haurà la possibilitat del canvi automàtic.
Aquest escenari fa que aquest codi 78 aparegui en l’horitzó com l’opció més útil de cara al futur. Però, ¿què passa de moment amb les persones que s’han tret aquest tipus de carnet, ara que el canvi manual continua sent majoria? «Tenen prohibit conduir un altre tipus de cotxe que no sigui automàtic», explica Sergio Olivera, president de la Confederació Nacional d’Autoescoles. Vulnerar aquesta norma suposa una multa de fins a 500 euros i la pèrdua de 4 punts.
Curs de set hores
De moment, qui disposi d’aquest tipus de carnet limitat a l’automàtic i vulgui passar-se al cotxe ‘de tota la vida’ haurà de completar un altre examen pràctic amb un vehicle de canvi manual. Però aquest requisit també es troba en aparences de canviar.
«Hi ha una directiva europea, amb data del novembre del 2025, que fixa una formació pràctica de set hores en una autoescola. Amb això s’expedirà el carnet de conduir B sense limitacions pel canvi de forma automàtica. Es pot fer mentre s’obté el carnet o posteriorment», explica Viladrich. S’espera que la mesura entri en vigor el 2029, però encara no té data fixada.
Aquesta directiva europea ha sigut «celebrada i aplaudida» per les autoescoles. «Fa temps que demanem-la i esperem que la seva transposició a Espanya arribi al més aviat possible i que s’elimini l’obligatorietat de tornar a passar per l’examen», sentencia Sergio Olivera.
País de manual
La tendència del cotxe automàtic arriba a Espanya amb certa demora: «A Espanya, Itàlia i algun altre país mediterrani continuem preferint el canvi manual», explica Viladrich, que afegeix que «moltes de les persones que opten per aquest tipus de carnet procedeixen de països del centre i del nord d’Europa».
Per citar un exemple pròxim, un estudi del portal especialitzat CarGurus assenyala que només un de cada quatre cotxes nous que es venen al Regne Unit disposa de canvi manual. En el cas dels Estats Units, on aquest tipus de transmissió està molt més consolidada, el 90% dels vehicles que es venen tenen canvi automàtic. Igual passa a la Xina, on més del 90% dels cotxes que circulen són elèctrics (i, per tant, tenen canvi automàtic).
Parc envellit
A Espanya, el boom es va iniciar a finals de la dècada passada, coincidint amb la consolidació de l’oferta de vehicles elèctrics. Mentre que fa 10 anys els automàtics suposaven només el 20% de les noves matriculacions, ara ja arriben al 45%. La meta de la Unió Europea és deixar de comercialitzar cotxes manuals nous a partir de la pròxima dècada.
Una de les claus de l’increment la brinda Elisabeth Vilar, propietària de l’Autoescola Vallparadís de Terrassa, especialitzada en l’obtenció d’aquest tipus de carnet: «Abans, per comprar-te un automàtic havies d’anar al model més car. Això ha canviat i les marques ja comercialitzen automàtiques a preus molt accessibles».
Més enllà d’això, el nombre de cotxes elèctrics (tots automàtics) matriculats el 2025 va pujar gairebé un 95% respecte a l’any anterior, segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac). No obstant, el parc automobilístic espanyol és un dels més envellits de la Unió Europea, per la qual cosa acabar amb els vells cotxes manuals requerirà més temps.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Així és la compra d’una mare amb 15 fills: 1.300 galetes i 240 litres de llet al mes
- Carta d'una lectora: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
- Investiguen la mort d'un motorista a l'AP-7 a Aiguaviva
- Quines possibilitats té el Girona de salvar-se? Guia per entendre la lluita pel descens
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Enderroquen el mític Hotel Mirallac de Banyoles