La demanda per obtenir el carnet per a cotxes automàtics es dispara
Cada vegada més persones opten per l’anomenat codi 78, un examen de conduir més fàcil i exclusiu per a vehicles sense canvi manual
Una nova directiva europea exigirà només un curs de set hores per després aconseguir el permís complet
El cotxe automàtic està de moda. Cada vegada més fabricants d’automòbils ofereixen aquest tipus de canvi, gairebé inèdit a Espanya fa 20 anys. L’auge dels cotxes elèctrics, que no porten canvi manual, la comoditat de conduir sense haver de preocupar-se per canviar de marxa i fins i tot l’estalvi a l’hora d’obtenir el carnet de conduir limitat a aquest tipus de vehicles són alguns dels motius d’aquest canvi de tendència.
Per a qui s’hi acull, hi ha una autorització que permet obtenir el permís sense passar per l’examen amb vehicle de canvi manual. És l’anomenat codi 78, examen específic per a conductors de cotxes automàtics que possibilita fer les classes pràctiques i examinar-se amb cotxes d’aquest tipus [de fet, el número 78 al·ludeix al codi de la UE que porta el permís i que indica la limitació a aquesta conducció]. La creu de la moneda és que aquest carnet no els autoritza a portar cotxes amb canvi manual.
La Instrucció 2019/C-134 de la DGT recorda el Reglament General de Conductors: "Si l’aspirant realitza la prova de control d’aptituds i comportaments amb un vehicle de canvi automàtic, aquesta circumstància s’indicarà en el permís de conducció i només habilitarà per a la conducció d’un vehicle d’aquestes característiques".
Raül Viladrich, president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, apunta que "en els últims anys s’ha detectat un increment en la demanda d’aquest tipus de permís", tot i que el percentatge d’alumnes que s’acullen a l’anomenat codi 78 "continua sent inferior al dels qui opten pel carnet de conduir manual". Viladrich també xifra "en el període 2018-2020 el moment en què va començar a créixer la demanda".
Respecte a les dades sobre la demanda del carnet amb codi 78 a Espanya, la Direcció General de Trànsit explica a aquest diari que, dels 600.000 permisos de categoria B que s’expedeixen en un any, entre 33.000 i 37.000 es corresponen amb l’automàtic.
Segons dades de la DGT, el codi 78 suposa entre el 5,5% i el 6,2% dels carnets expedits. Des del sector de les autoescoles, però, eleven aquesta xifra i apunten que ja arriba al 10% dels permisos obtinguts. "Entorn del 90% de la gent que es treu el carnet de conduir a Espanya ho continua fent amb cotxe manual", assenyala Sergio Olivera, president de la Confederació Nacional d’Autoescoles (CNAE).
Només algunes versions
Sigui com sigui, el cotxe automàtic és el futur: "A partir del 2029, a Europa no es comercialitzaran vehicles nous amb canvi manual", explica a EL PERIÓDICO fonts del sector. Això significa que el cotxe amb canvi de marxes manual de tota la vida està en perill d’extinció. En termes generals, la seva comercialització quedaria restringida a models de nínxol i models esportius molt específics. Per als utilitaris, només hi hauria l’opció del canvi automàtic.
Aquest escenari fa que aquest codi 78 aparegui en l’horitzó com l’opció més útil de cara al futur. Però ¿què passa de moment amb les persones que s’han tret aquest tipus de carnet, ara que el canvi manual continua sent majoria? "Tenen prohibit conduir un altre tipus de cotxe que no sigui automàtic", explica Sergio Olivera, president de la Confederació Nacional d’Autoescoles. Vulnerar aquesta norma suposa una multa de fins a 500 euros i la pèrdua de 4 punts.
Curs de set hores
De moment, qui disposi d’aquest tipus de carnet limitat a l’automàtic i vulgui passar-se al cotxe de tota la vida haurà de completar un altre examen pràctic amb un vehicle de canvi manual. Però aquest requisit també té aparences que canviarà.
"Hi ha una directiva europea, amb data de novembre del 2025, que estableix una formació pràctica de set hores en una autoescola. Amb això s’expedirà el carnet de conduir B sense limitacions pel canvi de forma automàtica. Es pot fer mentre s’obté el carnet o posteriorment", explica Viladrich. La mesura es preveu que entri en vigor el 2029, tot i que encara no té data confirmada.
Aquesta directiva europea ha sigut "celebrada i aplaudida" per les autoescoles. "Fa temps que la reclamem i esperem que la seva transposició a Espanya arribi al més aviat possible, de manera que s’elimini l’obligació d’haver de tornar a passar per l’examen", sentencia Sergio Olivera.
La tendència del cotxe automàtic arriba a Espanya amb certa demora: "A Espanya, Itàlia i algun altre país mediterrani continuem preferint el canvi manual", explica Viladrich, que afegeix que "moltes persones que opten per aquest tipus de carnet procedeixen de països del centre i del nord d’Europa, o bé d’Amèrica".
Per posar un exemple proper, un estudi del portal especialitzat CarGurus assenyala que només un de cada quatre cotxes nous que es venen al Regne Unit disposa de canvi manual. En el cas dels Estats Units, on aquest tipus de transmissió està molt més consolidada, el 90% dels vehicles que es venen tenen canvi automàtic. Com a la Xina, on més del 90% dels cotxes que circulen són elèctrics (i, per tant, tenen canvi automàtic).
