Europa accelera cap al final del canvi de marxa
Fa només 10 anys eren el 80 %
Xavier Pérez
Assistir a una missa de rèquiem pel canvi manual de l’automòbil potser és encara una mica prematur. No obstant, la guillotina per deixar de vendre els motors de combustió a partir del 2035, que té al calendari la Unió Europea, accelerarà el procés de desaparició. Tot i que faci petites maniobres suavitzants, tard o d’hora arribarà. El canvi de marxes quedarà només per als models esportius que vulguin continuar portant motor de combustió i desafiar la normativa.
Arribats a aquest punt, la realitat del mercat de l’automòbil ens diu que Europa camina inexorablement cap al canvi automàtic, i és que la majoria dels vehicles que implanten tecnologia electrificada, sigui híbrid convencional (HEV), híbrid endollable (PHEV), elèctric (BEV) o elèctric d’autonomia estesa (REEV), porten canvi automàtic. Encara més, en molts casos ni això. I és que els elèctrics són com un interruptor que obre i tanca l’entrega de corrent.
Actualment, a Espanya, entre 70 i 90 models que es comercialitzen al mercat (fet que implica entre 45% i 55%) corresponen a cotxes dotats amb canvi manual. Però la tendència és clarament a la baixa: fa 10 anys eren prop del 80% i fa 20 anys del 95%. La majoria dels cotxes manuals ofereixen sis relacions (dit altrament, marxes) i alguns subsisteixen amb cinc. Tots els fabricants generalistes continuen mantenint aquesta tecnologia perquè, entre altres coses, continua fent el producte més assequible. Els cotxes amb etiqueta C porten canvi manual majoritàriament, ja que són models d’accés equipats amb motor tèrmic, sigui dièsel o de benzina. També hi influeix el país, perquè el sud d’Europa continua sent més manual que el nord, i els països amb més poder adquisitiu aposten per l’automàtic.
Fins al 2035
Marques com Mercedes-Benz, Volvo, Lexus, Land Rover o Jaguar han renunciat totalment al canvi de marxes, i d’altres com Porsche o Audi només el deixen en les versions més especials i esportives. BMW l’ha eliminat de les seves gammes mitjanes i altes, i a Volkswagen alguns models ja només arriben amb canvi automàtic en models com el Golf GTI. El canvi automàtic comprèn tant els convencionals, els DSG (doble embragatge), per a motors amb hibridació, i variadors en el cas de molts elèctrics.
Tot i així, els amants del canvi de marxes tradicional poden estar tranquils, ja que molts fabricants esgotaran fins al 2035 la seva debilitat pel canvi manual. Així, Seat el mantindrà en alguns dels seus models d’accés a la gamma Ibiza i Arona. Pot ser que també al León. Fins i tot en les versions esportives FR. I com Seat, que manté la data límit de producció el 2032, la resta de generalistes. Recordem que es podrà continuar circulant amb motors de combustió fins al 2050. Això vol dir que en el mercat d’ocasió hi continuarà havent oferta més enllà del 2035.
Peugeot, Citroën, Opel, Dacia, Renault, Skoda, Fiat, Nissan, Volkswagen, Kia, Hyundai, Toyota, Ford i fins i tot algunes de les marques xineses, com MG, que surten a Europa continuen mantenint el canvi manual en les versions d’accés.
