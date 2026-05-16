PROVA PILOT DE TRÀNSIT
Jornada frenètica amb 300 exàmens de conduir en el superdissabte de la DGT a Lleida
Trànsit va recórrer a examinadors procedents de Barcelona, Tarragona i Saragossa
La Federació d’Autoescoles de Catalunya aplaudeix «qualsevol mesura per millorar, però amb això no n’hi ha prou»
David López Frías
No és habitual trobar tanta activitat de cotxes circulant un dissabte en un polígon industrial. El 16 de maig ja ha passat a la història del Neoparc (Lleida) per la prova pilot que la DGT ha posat en marxa de manera excepcional per examinar en dissabte, amb l’objectiu de desfogar la llista d’espera de més de 5.000 alumnes que esperen per treure’s el pràctic del carnet de conduir a la capital del Segrià.
Entorn de 300 persones es van apuntar per examinar-se a dos punts de Lleida: l’esmentat Neoparc (conegut com ‘El Pàdel’, per allotjar unes macroinstal·lacions amb pistes de pàdel) i el carrer del Til·ler. Principalment hi han acudit alumnes de la capital. També algunes excepcions, com tres aspirants a conductors que procedien de Solsona, a gairebé 90 quilòmetres del punt triat per als exàmens.
De quatre províncies
La DGT va recórrer a examinadors de reforç de diverses províncies. A Lleida només n’hi ha quatre d’operatius, dels nou que té adjudicada la ciutat. Per a aquest ‘superdissabte’, han convocat funcionaris que normalment treballen a Barcelona, Tarragona i Saragossa.
La calçada del polígon estava plena de cotxes amb distintius d’autoescoles. Les voreres del polígon eren el lloc on s’amuntegaven els alumnes, esperant el seu torn d’examen. «Hi ha nervis, tothom està en silenci», ha explicat a EL PERIÓDICO Nil Solé, un noi de 18 anys que ha decidit presentar-s’hi havent fet menys d’una desena de pràctiques. Al seu costat, altres alumnes esperaven el seu torn en silenci, mentre d’altres celebraven discretament haver superat l’examen.
Necessitem més examinadors locals, per poder desfogar de veritat aquesta llista d’espera. Han examinat 300 alumnes, però hi continua havent més de 4.500 persones esperant».
Aquesta iniciativa és una prova pilot al territori espanyol. Lleida i Navarra han sigut els primers llocs on s’ha posat en marxa. L’experiment no ha estat exempt de polèmica: des de la Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC) es queixen que la mesura va ser «improvisada i organitzada amb presses», ha explicat el seu president, Raül Viladrich, que va arribar a definir la iniciativa de «presa de pèl» quan es va reunir amb els responsables de Trànsit.
Poc temps
La queixa venia motivada, en primer lloc, pels terminis que s’han manejat per a aquesta convocatòria: «Ens ho van comunicar el dijous 30 d’abril. Just la vigília del començament del pont del Dia del Treballador. I vam haver de presentar les llistes el dimarts 5 de maig. Així no dona temps. La gent no s’ha pogut organitzar. Si ens haguessin donat un termini més raonable, s’hi hauria apuntat molta més gent. Tota iniciativa per alleugerir aquest embut és benvinguda i la celebrem, però amb això no n’hi ha prou; hauria sigut molt més útil si s’hagués fet amb més temps i tenint en compte tota la província i no només Lleida», lamentava Viladrich.
Des de la Subdelegació de Govern de Lleida, no obstant, celebraven la mesura: «Aquest dissabte farem molts exàmens de cotxes. Perquè les autoescoles, en les últimes setmanes, han alertat d’una certa tensió en els exàmens de conduir. ¿I quina ha sigut la resposta de la DGT? Fer un pla extraordinari», explicava el subdelegat José Crespín en les xarxes.
Crespín va recordar que: «La DGT va preguntar a les autoescoles quants alumnes estaven disposats a passar l’examen aquest dissabte i la seva resposta ha sigut senzilla: 300 alumnes s’acullen a aquesta convocatòria extraordinària de l’examen de conduir. I si la resposta de les autoescoles hagués sigut 1.000 alumnes, la DGT hauria fet tot el possible perquè s’haguessin fet mil exàmens. En dies com aquest, és millor deixar de banda els titulars i preocupar-se de la gestió i d’aconseguir dades com aquesta».
Matí i tarda
En general, els alumnes estaven satisfets per la mesura, però la majoria reconeixien que «ens van avisar molt de pressa i ens hi vam apuntar els que vam poder». La professora Indira García va assenyalar a aquest diari que «no és fàcil convocar molta gent amb tan poc marge. Hi ha gent que no podia reunir els diners per anar a examen en un termini tan reduït».
Al final han sigut 15 els professors que s’han desplaçat fins a Lleida en aquest ‘superdissabte’. Han fet 20 exàmens cada un. Per norma general en fan 12 al dia, perquè aquests funcionaris treballen en horari matinal (de vuit del matí a tres de la tarda). Aquest dispositiu especial a Lleida ha ampliat l’horari fins a la tarda.
La bona acollida de l’alumnat fa pensar que aquesta iniciativa es durà a terme a més províncies espanyoles d’aquí a final d’any. Però, des de Lleida, el sector de les autoescoles continua reivindicant «més examinadors locals, per poder desfogar de veritat aquesta llista d’espera. Han examinat 300 alumnes, però hi continua havent més de 4.500 persones esperant», ha conclòs Viladrich.
