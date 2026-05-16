Un mes de la regularització
Les comissaries es reforçaran arran de l’allau de peticions de targetes TIE
La Policia Nacional tem que les sol·licituds per obtenir la targeta d’identificació d’estrangers i la gestió dels informes policials desbordin els seus equips. Unes 200.000 persones arreu d’Espanya han presentat la sol·licitud.
Entitats demanen que, quan s’accepti la regularització, ja es doni hora per a la ‘cita d’empremtes’
Juan José Fernández
Quan es compleix un mes de l’inici de la regularització extraordinària d’immigrants, el Ministeri de l’Interior té previst reforçar les comissaries de Policia Nacional per fer front a l’allau de cites prèvies i tramitacions que hauran d’afrontar en relació amb aquest procés, tot i que ara per ara no s’ha encara concretat el nombre d’agents. Tant els experts com comandaments del cos policial temen que el sistema, ja saturat, acabi col·lapsant i no es pugui donar la resposta idònia al ciutadà, davant l’allau de peticions.
Durant aquest primer mes, ja són al voltant de 200.000 persones a tot Espanya les que han presentat la sol·licitud de regularització, cosa que suposa un 40% dels expedients que el Govern calcula que aprovarà. Així ho va explicar la secretària d’Estat de Migracions, Pilar Cancela, fa uns dies en la seva última visita a Barcelona. De fet, només en la primera setmana del procés, ja havien tramitat els documents 130.000 persones.
En el marc del procés burocràtic, la Policia s’està encarregant de digitalitzar i unificar tots els certificats d’antecedents penals de tots els migrants que intentin acollir-se al procés. També han d’expedir les targetes d’identitat d’estrangers (TIE) que hauran de sol·licitar les prop de 500.000 persones que el Govern preveu que accediran al permís d’un any de treball i residència previst en la mesura.
Cites per 300 euros
Aquests tràmits fa setmanes que preocupen el Cos Nacional de Policia, que veu amb intranquil·litat com els terminis poden provocar quantitats inassumibles de feina. També estan inquiets advocats i entitats socials que s’ocupen d’assessorar els migrants en aquest procés, que hi comencen a veure un possible coll d’ampolla, que allargaria encara més l’ansietat de molts immigrants per estabilitzar la seva situació administrativa.
De fet, els primers efectes de la saturació ja es comencen a notar als portals per aconseguir hora per sol·licitar el TIE, en el que es coneix com la cita d’empremtes. El pla de xoc impulsat pel Govern per desencallar els expedients de regularització per arrelament que ja estaven en el sistema abans del procés extraordinari iniciat a l’abril –i que només a Catalunya té previst resoldre favorablement uns 46.500 casos– ha fet que sigui encara més complicat de l’habitual poder aconseguir una d’aquestes cites prèvies.
"Els locutoris s’estan posant les botes amb això", denuncia el director general del bufet d’advocats LegalTeam, Guillermo Morales. En aquests locals, és habitual que s’utilitzin programes informàtics per aconseguir una cita prèvia molt abans que fent-ho directament amb un ordinador o un telèfon mòbil habitual. El tràmit en principi és gratuït, tot i que als locutoris se sol cobrar uns 30 o 50 euros als interessats. Morales assegura que algun dels seus clients ha topat que li han demanat fins a 300 euros per avançar la cita.
Tampoc és difícil trobar els que gestionen aquestes cites prèvies online. Una ràpida recerca en un portal d’anuncis dona accés a centenars de números de telèfon que asseguren que poden aconseguir un d’aquests torns. Un, consultat per EL PERIÓDICO amb una identitat fictícia, ofereix cites per 100 euros per a finals de juny o principis de juliol.
Expedients policials
Morales veu difícil que no es produeixi un coll d’ampolla a les comissaries una vegada es comencin a resoldre els expedients de la regularització extraordinària i tots els migrants hagin de passar per la cita d’empremtes. "És impossible que ho puguin solucionar, ho haurien d’haver fet fa molt temps", lamenta. Per al director general de LegalTeam, la solució a aquesta situació passa perquè totes les resolucions favorables que donen permisos de residència i treball als immigrants incloguin ja dia i hora per acudir a la cita d’empremtes, tal com es va fer durant una prova pilot a l’Hospitalet de Llobregat. Més enllà de les cites per al TIE, a la Policia li preocupa la gestió dels expedients. Aquestes setmanes s’estan admetent a tràmit els expedients de regularització, cosa que dona accés a un permís de treball i de residència provisional. El Govern té llavors un termini de tres mesos per estudiar el cas i acceptar-lo o denegar-lo definitivament.
És per això que, per argumentar la decisió, l’UTEX de Vigo –l’oficina centralitzada que tramita tots els permisos de la regularització– ha de sol·licitar a les subdelegacions provincials del Govern els informes policials dels interessats, que han de corroborar totes les dades entregades pel sol·licitant. "Si a Barcelona, quan acabi el termini, ho han demanat 150.000 persones, caldrà fer 150.000 informes policials", diuen fonts del cos.
