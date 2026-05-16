Entrevista
Alexandra Lange, experta en infància: «Amb les pantalles es perd destresa manual, hi ha nens que no saben utilitzar les tisores»
L’autora nord-americana recomana remodelar els patis escolars per fugir de l’asfalt i el plàstic, i incorporar-hi fusta, aigua, pedra i «materials de veritat»
Olga Pereda
Quan Alexandra Lange (EUA, 1972) va tenir els seus dos fills, va començar a entrar a casa seva una allau d’objectes infantils: joguines, vaixella, roba i mobles. Com a crítica de disseny i arquitectura, l’autora nord-americana no va poder evitar estudiar-los i descobrir la història que s’amagava darrere de cadascun. ‘El diseño de la infancia’, llibre que ara edita a Espanya Capitán Swing, és molt més que una història de joguines. És la demostració que el disseny està vinculat a la pedagogia. Jugar i manipular objectes és una activitat fonamental per al neurodesenvolupament dels més petits.
–En plena digitalització, ¿continua sent bona idea regalar a un nen un joc de construcció?
–No soc del tot antipantalles. Amb Minecraft es pot aprendre molt, però tocar objectes reals t’ofereix coses que no et brinda un dispositiu digital. Separar dos blocs de Lego exigeix destresa. Alguns professors diuen que els seus alumnes no saben manejar bé unes tisores i això es deu al fet que no tenen pràctica retallant paper. En aquesta època de pantalles, la destresa manual és un art perdut, una lliçó perduda.
–Igual que escriure a mà, ¿no?
–Sí. No parlo de la lletra lligada, sinó, simplement, d’escriure a mà, que és important per memoritzar. No hem sigut conscients de la importància de fer alguna cosa a mà fins que ho hem deixat de fer.
–Critica els parcs actuals, sobretot els més moderns, i demana remodelar-los amb dos únics elements: caixes i sorra. ¿Què es mou al cervell d’un nen quan manipula les dues coses?
–Quan anem a un parc i veiem que hi ha un equipament nou i original, elogiem el dissenyador per haver creat una cosa innovadora. Però, als parcs que només tenen pals, caixes i terra, el creador és el mateix nen. Al seu cervell s’activa una idea: «Vull jugar, ¿com activo tot això per fer-ho? ¿Com faig que sigui divertit amb els meus amics?» És molt diferent el que passa al seu cervell quan el convidem a formar part del món adult i li diem: aquí tens un tobogan, pots pujar i baixar les vegades que vulguis. Si deixes sol un nen amb una pila de caixes acabarà reinventant aquest tobogan, una experiència molt més transformadora que utilitzar el tobogan ja fabricat. El construeixes, el trenques, caus i tornes a començar. Aleshores estàs desenvolupant el pensament creatiu.
–Els adolescents ja no volen saber res de parcs. ¿Què fem amb ells?
–Molts continuarien jugant als parcs si estiguessin fets a la seva mesura i incloguessin, per exemple, tirolines i rocòdroms. Els més grans no volen instal·lacions de colors, que són per als petits. Però, igual com ells, els de 15 o 16 anys també podrien construir coses. En lloc de caixes i sorra, podrien tenir fusta, claus i eines, i disposar d’un tutor de l’activitat. Algunes ciutats tenen un problema perquè els xavals es fiquen en bandes, però, si els dones coses per fer, canalitzen la seva energia així i no trencant aparadors.
–Els patis d’escola són un camp de futbol asfaltat.
–Aquestes infraestructures necessiten una reforma de disseny, efectivament, i incorporar elements senzills, com encenalls de fusta i sorra. Els de Nova York també eren pistes d’asfalt i, a poc a poc, s’hi han començat a plantar arbres i s’hi han habilitat parterres per disposar d’horts. També s’hi han afegit estructures per fer ombra perquè les escoles no es poden quedar al marge de l’escalfament global. Tocar materials de veritat és important a totes les edats. Si els nens només s’exposen a escales manufacturades que sempre tenen la mateixa altura, quan es trobin un desnivell en un bosc, no sabran pujar-lo. Els patis necessiten fusta, aigua, pedra i materials de veritat en lloc d’asfalt i plàstic.
–Hi ha escoles infantils que no tenen pati exterior i els nens estan tot el dia en una aula.
–Em sembla que són nens tancats i, lògicament, no m’agrada. Amb la quantitat de coses que es poden aprendre al món exterior i tenint en compte com necessitem la llum del sol, és terrible que passin tantes hores sota un sostre durant la seva primera infància.
–Les famílies també tenim molt per dir. Utilitzem el mòbil per entretenir els nostres fills tant si estem en un parc com en un restaurant.
–Crec que això és un carrer de doble sentit. M’explico. És important que els pares parlin amb els seus fills i portin joguines per a ells a la motxilla, però també és vital que el mateix joc sigui present en aquella cafeteria. Els nens petits no poden estar asseguts tant temps com els adults, així que una bona opció són els parcs que inclouen un bar per als adults. Aquests dies he estat a Madrid Río i he vist moltes cafeteries, però cap és a la zona de jocs infantils. ¿Per què no posar-les juntes?
–Els cotxes i la velocitat són dos grans enemics de la infància al carrer. ¿Algun més?
–Amb els nens i nenes hi ha moltes pors infundades, però aquesta és real. Als EUA sempre parlem amb enveja dels carrers i els cotxes d’Europa, més petits que els nostres. La víctima d’un atropellament a 25 km/h té més possibilitats de sobreviure que una atropellada a 50 km/h. Amb més carrers per als vianants, els nens serien més autònoms i independents. Un altre aspecte urbà que limita l’autonomia infantil és la quantitat de temps que es passa a l’escola i l’èmfasi en els exàmens i en l’aprenentatge de llibres de text. Els pares es preocupen pel futur dels seus fills i els nens tenen cada vegada més activitats acadèmiques i no donen oportunitat a l’aprenentatge a través del joc.
–¿Els nens i nenes també tenen agendes de ministres als EUA?
–Sí, sobretot esports organitzats com a extraescolars. Bàsicament, futbol. Però no lliure, sinó amb un entrenador, horaris i entrenaments. Arriben a casa tard i s’han de dutxar, fer els deures, sopar... i dormir. És un horari de feina. Però la seva feina és l’educació i l’esport. Jo no voldria viure així. Els nens tampoc.
–¿Què opina d’aquelles oficines on els empleats treballen sense horari, però tenen un futbolí i butaques de colors?
–Són dissenys divertits que oculten el projecte real de l’empresa: que la gent es quedi més temps a la feina. Sembla divertit, però no ho és. La feina és feina, i el joc, joc.
