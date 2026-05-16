El nou Bo Lloguer Jove pot donar fins a 300 euros al mes: qui el pot demanar i què ha canviat aquest 2026
L’ajut estatal busca facilitar l’emancipació dels joves, però la lletra petita dependrà de cada comunitat autònoma
El Bo Lloguer Jove ha entrat en una nova etapa a partir del 2026. El nou Pla Estatal d’Habitatge 2026-2030, regulat pel Reial decret 326/2026, va entrar en vigor el 24 d’abril del 2026, l’endemà de publicar-se al BOE. El canvi principal és que el nou marc preveu una ajuda de fins a 300 euros al mes per al pagament del lloguer de les persones joves, amb marge perquè les comunitats autònomes en modulin l’import segons la realitat del seu territori.
El Govern defensa que el pla «estableix noves mesures per facilitar-te l’accés a un habitatge», tant amb ajuts directes com amb l’increment d’habitatges socials a preus assequibles. Des del Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana també es remarca que, «com a ajuda a l’accés a l’habitatge s’ha dotat una cartera amb 200 milions d’euros anuals, que estarà vigent en els pròxims dos anys».
El canvi és positiu per als joves que compleixin els requisits, perquè manté una línia d’ajut directe per pagar el lloguer i reforça el paper de les comunitats autònomes. Però també té una part menys favorable: no és una ajuda automàtica, no arriba a tots els joves i els terminis depenen de cada territori. A la pràctica, caldrà mirar la convocatòria concreta de cada comunitat autònoma, també en el cas de Catalunya, perquè són aquestes administracions les que obren el termini i tramiten les sol·licituds.
Hi poden accedir, amb caràcter general, els joves d’entre 18 i 35 anys que lloguin un habitatge o una habitació, acreditin rendes del treball i tinguin uns ingressos anuals inferiors a 3 vegades l’IPREM. El Ministeri recorda que sempre cal atendre el que concreti la convocatòria de cada comunitat autònoma o de les ciutats de Ceuta i Melilla.
La fitxa estatal del Bo Lloguer Jove manté una referència de 250 euros mensuals durant un màxim de dos anys, és a dir, fins a 6.000 euros en total per beneficiari. També indica que l’ajut és compatible amb altres línies del Pla Estatal d’Habitatge, amb el límit que el conjunt d’ajuts no superi el 75% de la renda del lloguer.
Els objectius declarats del programa són clars: facilitar l’accés a l’habitatge dels joves, aplicar-se amb caràcter general al territori, ampliar l’oferta a preus assequibles i donar suport al lloguer en un moment en què l’emancipació continua sent una de les grans dificultats per a moltes persones menors de 35 anys. El nou pla estatal també situa l'habitatge com un dels eixos de les polítiques públiques i incrementa el paper de l’Estat i de les comunitats autònomes en l’accés a l’habitatge.
Per demanar el Bo Lloguer Jove, el sol·licitant s’ha d’adreçar a l’administració del territori on estigui situat l’habitatge llogat o que es vulgui llogar. Són les comunitats autònomes les que publiquen les convocatòries, fixen el calendari i poden concretar requisits, documentació i criteris. El programa s’aplica a les comunitats autònomes i a Ceuta i Melilla, amb l’excepció del País Basc i Navarra, que disposen de règim foral i desenvolupen els seus propis programes d’ajut.
