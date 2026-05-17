VIATGE DEL PAPA A ESPANYA
"Als 10 anys vaig anar a missa per primer cop"
El pare Faustin, rector de Sant Agustí, espera la visita del Papa, però ja el coneix. Li va fer de xòfer a Tanzània el 2003: "Omella em va dir al setembre que havíem d’arreglar l’església".
Toni Sust
El pare Faustin John Mlelwa, rector de la parròquia de Sant Agustí, al Raval, està francament cansat. Li fa mal un peu: "Sembla que les sabates no són bones". Però sobretot està cansat d’atendre tots els periodistes que li han preguntat pel papa Lleó XIV, a qui va conèixer a Tanzània, on va compartir un llarg viatge amb ell, i que visitarà la seva església durant la visita a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. A Sant Agustí, el Papa es reunirà amb entitats socials.
El pare Faustin va néixer el 1962 al sud de Tanzània, a la província de Njombe, "en un poble perdut per la sabana. Es diu Mabanda. Ara hi viu molta gent, unes 10.000 persones; llavors només eren 300. Ara hi ha cinc o sis escoles. Quan jo era petit, només n’hi havia una", diu. Cada estiu torna a casa per visitar la seva mare, que té 91 anys. "Passo un mes amb ella". A Tanzània, ja com a sacerdot, es va convertir en xòfer ocasional de Robert Prevost el 2003, quan l’ara Pontífex era Principal de l’ordre dels Agustinos, a la qual Faustin pertany.
Un llarg viatge
Un dia, el setembre passat, el cardenal Joan Josep Omella va acudir a Sant Agustí a fer missa. Explica Faustin que al final de la cerimònia l’arquebisbe va fer una mirada al sostre del temple. Devia fer cara de certa preocupació. "Es veia que estava una miqueta malament", admet Faustin. I Omella li va dir: "Has d’arreglar bé aquesta església. Pot ser que el Papa vingui".
Va ser llavors quan el tanzà va saber per primera vegada que hi havia possibilitats que tornés a veure Robert Prevost anys després de fer-li de xòfer durant prop de 2.000 quilòmetres: "És una persona molt senzilla. Al cotxe anàvem ell, un altre religiós que s’havia tret el carnet de conduir feia molt poc, i que no va voler conduir per no posar en perill el Principal, i jo. Vaig conduir la major part del viatge, però Prevost va voler portar el cotxe una estona". Tot va anar bé, no hi va haver incidents. Faustin no només va fer de conductor. També va traduir homilies de Prevost de l’anglès al suajili, llengua oficial a Tanzània, que és la segona del sacerdot: "La meva llengua materna és el bena", un idioma bantú del sud del país.
El bisbe negre
Mlelwa fa vuit anys que és a la parròquia de Sant Agustí. Cinc com a vicari i els últims tres com a rector. "Al meu poble els nens gairebé no anaven a l’església, només la gent gran. La primera vegada que vaig anar a una església tenia 10 anys. Al veure com parlava el sacerdot, com actuava, em va impressionar, em va emocionar. Li vaig dir a la meva mare: Jo vull ser com ell. Però ella em va contestar que això era impossible. Em va dir que els sacerdots eren gent que havia estudiat i que era una feina de blancs, perquè ella mai havia vist un sacerdot negre".
Faustin no es va desanimar. "Amb 10 anys vaig entrar a catequesi per batejar-me i fer la primera comunió. Vam preparar la confirmació en un campament d’una setmana, i el dia que la vaig fer vaig veure un bisbe negre. Era negre com jo i feia el mateix que el capellà blanc. Llavors em vaig dir: és possible".
És sacerdot des de l’any 1996. "El meu pare no ho volia, però el dia que em van ordenar va plorar d’emoció", explica. Va fer Teologia a Roma, es va ordenar diaca a Valladolid i va tornar a Tanzània, on va estar exercint com a sacerdot durant 15 anys.
