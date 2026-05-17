"Va a Can Brians pel seu vessant social"
Peio Sánchez, rector de Santa Anna, assegura que "la visita de Lleó XIV a Barcelona serà molt més completa que la de Benet XVI" i recorda els vincles del pontífex actual amb el seu antecessor.
Toni Sust
El rector de la parròquia de Santa Anna, Peio Sánchez, és el cap visible de l’Hospital de campanya, amb epicentre a l’església del Gòtic, que atén les persones sense llar, en una iniciativa que es va inspirar en la línia defensada pel papa Francesc. Perquè en una visita que li va fer el novembre del 2024 a Roma juntament amb el pare Ángel i sor Lucía Caram, l’anterior Pontífex li va dir a Sánchez: "Vull que els hospitals de campanya siguin una de les meves herències".
A aquell viatge, el sacerdot no va poder emportar-se gairebé cap dels seus "acollits": "La majoria no tenien documentació". El rector de Santa Anna explica que el missatge de Lleó XIV coincideix amb el que defensava Francesc i creu que la seva visita a Barcelona i a Espanya deixarà mostres d’aquesta continuïtat, basada en la defensa dels més necessitats i en la recerca de la pau.
Serà la segona visita papal que ell visqui a Barcelona. "El 1982, quan va venir Joan Pau II, jo estava acabant Teologia a Salamanca. Amb la visita de Benet XVI, el 2010, ja vaig tenir bastanta relació. Ja era a Barcelona, i el cardenal (Lluís) Martínez Sistach em va encarregar les catequesis preparatòries per a la visita. Jo ja era al Carmel".
Visita amb vessant social
"Jo crec que la visita de Lleó XIV serà molt més completa que la de Benet, que va consistir pròpiament en la benedicció de la Sagrada Família. També va visitar un centre de discapacitats. El papa Francesc va introduir un canvi de to en els viatges papals que Lleó XIV està continuant", afirma el rector. Tenen "un vessant social molt més fort" i afegeix que "el papa Lleó farà dues visites significatives. Anirà a la presó de Brians. I és curiós que molts polítics no hagin passat mai per la presó i que el Papa vingui de Roma i veurà gent que ho passa malament no només perquè ha delinquit, sinó perquè el seu itinerari personal tampoc li va donar gaires alternatives. També em sembla molt significativa la reunió que es farà a Sant Agustí, que és una picada d’ullet a l’ordre del Papa, la dels agustins".
Una ordre de la qual Robert Prevost va ser superior. A Sant Agustí, prossegueix Peio Sánchez, el Papa, es reunirà amb les realitats socials de la ciutat: "Serà una reunió curta, però que demostra que vol escoltar les realitats socials de la ciutat i també fer-hi arribar la seva paraula".
Santa Anna o Sant Agustí
En un primer moment, es va valorar la possibilitat que el Pontífex anés a Santa Anna, cosa que no hagués sorprès ningú. A Barcelona prop de 2.000 persones dormen al carrer i l’Hospital de Campanya de Santa Anna és un dels principals punts d’assistència amb què compta aquest col·lectiu: atén un miler de persones, els ofereix consulta mèdica, dona menjar a 450 persones cada dia.
Les dificultats de seguretat per a l’accés a Santa Anna van fer que s’opti per Sant Agustí, tot i que també va pesar el gest cap als agustins. Peio Sánchez remarca que no es tractava d’entrar en cap mena de competència. Ell participarà en la trobada amb entitats socials de Sant Agustí, amb alguns dels sensellar els que atén l’hospital: "Per a les poques places que tenim, donarem preferència a la gent del carrer", per davant de professionals i voluntaris.
