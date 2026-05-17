Tensió per la venda d’una col·lecció de rellotges nova
Jordi Cotrina
La massiva afluència de compradors a la botiga Swatch del passeig de Gràcia, que havia d’iniciar la venda d’una nova col·lecció de rellotges en col·laboració amb Audemars Piguet, va impedir l’obertura de l’establiment i també de l’altre que té la marca. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van intervenir per evitar incidents.
