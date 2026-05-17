Sanitat
Ultrasons per posar fi a la "malaltia del suïcidi"
Inma Rodríguez patia neuràlgia del trigemin, una afectació a la mandíbula que li provocava constants descàrregues de dolor que la incapacitaven i l’obligaven a viure medicada.
Beatriz Pérez
Una màquina indicada per al Parkinson ha canviat completament la vida d’Inma Rodríguez, una veïna de 52 anys de Viladecans. "Pateixo des del 2019 de neuràlgia del trigemin, un dolor molt fort al costat dret de la mandíbula. En diuen la malaltia del suïcidi perquè és el dolor més fort que pot aguantar l’ésser humà. Jo he tingut tres fills i t’asseguro que no hi ha res pitjor que el dolor d’aquesta malaltia", explica a EL PERIÓDICO.
Al febrer l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, a Badalona) la va tractar amb una tecnologia d’ultrasons d’alta intensitat –HIFU, en les sigles en anglès– que en principi està indicada per tractar de manera no invasiva pacients amb malalties com la tremolor essencial i el Parkinson de predomini tremòric. Can Ruti és el primer hospital de Catalunya –i un dels primers d’Espanya– a tractar el dolor neuropàtic amb HIFU. Des del 2022, any en què es va estrenar aquesta màquina, el centre ha tractat 400 pacients amb tremolor essencial i només un –l’Inma– amb dolor.
El dolor neuropàtic es produeix per una lesió o disfunció del sistema nerviós. Pot ser secundari a una lesió del nervi perifèric –per exemple, després d’un herpes o per un problema radicular– o per una lesió del sistema nerviós central, tant al cervell com a la medul·la espinal –per un ictus, una inflamació o una malaltia desmielinitzant, com l’esclerosi múltiple–. Afecta entre el 7% i el 10% de la població. Sovint es manifesta com a neuràlgia en forma de dolor intens, com unes descàrregues elèctriques.
Sense saber què passaria
Els metges, tot i dur a terme un rigorós estudi abans de sotmetre l’Inma a aquesta intervenció pionera, no sabien del cert què passaria després. "Em van dir: ‘El pitjor que et pot passar és que no et faci cap efecte. Però potser et funciona al 100%.’ Jo els vaig dir que si em millorava només un 5%, per a mi ja n’hi hauria prou", assegura l’Inma.
I el dolor va millorar al 100%. "Em van intervenir el 17 de febrer. D’aleshores ençà, i sé que sembla art de màgia, és com si m’hagués desaparegut el dolor. Quan la metge em va demanar del 0 al 10 quin mal em feia, per primera vegada vaig dir 0. És extraordinari, únic, després de set anys amb dolor", celebra l’Inma, que patia la neuràlgia del trigemin de manera secundària a l’esclerosi múltiple que també pateix.
Des del 2019 i fins a aquest any la seva vida va ser un suplici. "La meva neuràlgia era molt severa. Em van fer dues radiocirurgies, dues radiofreqüències, em van tractar amb lidocaïna i amb cànnabis medicinal. I cada vegada que m’ingressaven, em donaven més medicació", recorda. La seva vida va passar així a estar "molt limitada" perquè els fàrmacs, tot i que li treien el dolor "provisionalment", li afectaven la vida quotidiana. "Tenia molts marejos, molta pèrdua d’equilibri, visió doble...".
Va ser el 2023 quan Can Ruti li va proposar tractar-se amb HIFU. Però, com que aquesta teràpia estava fonamentalment provada amb el Parkinson, va caldre fer abans un estudi que va durar dos anys. Finalment, el Ministeri de Sanitat va autoritzar la intervenció, que es va fer el 17 de febrer.
"Des d’aleshores la meva vida ha fet un canvi descomunal –assegura l’Inma–. Jo abans parlava amb tu i notava les descàrregues de dolor, però m’hi vaig acostumar. No mastegava amb força, no somreia amb força, no em podien tocar la cara". L’Inma encara no pot sortir tota sola al carrer perquè hi ha risc que perdi l’equilibri. "M’han de retirar la medicació de mica en mica. Em treuen un quart de pastilla cada dues setmanes. Abans en prenia 15 al dia; ara vaig per 13 i mitja", assegura.
A través del crani
La intervenció a què es va sotmetre l’Inma es fa mitjançant ultrasons. Va haver de tallar-se el pèl al zero per sotmetre-s’hi. "Més que una cirurgia és una intervenció. No es fa en una sala d’operacions. Li van posar al cap un marc, fixat amb quatre caragols al crani. Això últim és el més invasiu. Funciona per ultrasons que travessen el crani. I es fa amb la pacient desperta", explica el neurocirurgià de Can Ruti Antonio González. "Fa quatre anys vam presentar aquesta màquina per a la tremolor essencial. Ara és la primera vegada que es fa servir a Catalunya per tractar el dolor neuropàtic", afegeix el doctor.
Aquesta intervenció es va aplicar a l’Inma perquè "ja havia esgotat totes les línies de tractament", com explica la neuròloga Belén Flores-Pina. "La neuràlgia del trigemin cursa amb dolor en un costat de la cara. Són persones amb dolor elèctric molt intens que es desencadena en coses tan bàsiques com parlar, menjar o rentar-se les dents. Aquest dolor, que és molt intens, els invalida molt en l’activitat diària", explica la doctora, que, així mateix, assenyala també que aquesta malaltia afecta "sobretot" persones "en edat laboral". "Aquesta gent té més risc de suïcidi perquè el seu dolor provoca una discapacitat molt important. L’Inma tenia descàrregues de dolor cada dia. Ja no sabia què era viure sense dolor".
Tot i que la millora amb aquesta màquina sol ser progressiva, l’Inma la va notar immediatament, el mateix dia. "Ja puc menjar una torrada de pernil", expliquen els seus metges que els va dir. Els doctors precisen, tot i així, que aquest tractament és pal·liatiu, no curatiu, i que l’hi van aplicar perquè la seva situació era, tot i que minoritària, "extrema". L’èxit del seu cas obre la porta perquè més pacients amb dolor puguin ser tractats amb aquesta innovadora màquina.
