Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
immigració GironaGirona FCnou bar germans Rocagrua GironaBdeGustTemps de Florsclassificació primera divisió
instagramlinkedin

METEOROLOGIA

Activen una nova tanda d'avisos per pluges torrencials davant els xàfecs previstos per a aquest dilluns i dimarts

La zona més afectada, on s’han activat avisos de nivell taronja per precipitacions torrencials, és la del Gironès, l’Empordà, la Garrotxa i el Pla d’Estany

Catalunya activa avisos per fortes ratxes de vent i pluges torrencials

Catalunya activa avisos per fortes ratxes de vent i pluges torrencials / FOTO: Zowy Voeten/ Video: EFE

Valentina Raffio

Girona / Barcelona

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una nova tanda d’avisos per pluges torrencials per a la tarda d’aquest dilluns i la de dimarts. Els models indiquen que durant aquestes dues jornades es podrien formar intensos xàfecs que podrien deixar acumulacions fins a 20 litres per metre quadrat en tot just 30 minuts en diversos punts del litoral i prelitoral central així com al nord-est del territori. La zona més afectada, on s’han activat avisos de nivell taronja, és la del Gironès, l’Empordà, la Garrotxa i el Pla de l’Estany. Protecció Civil, per la seva banda, manté activat el seu sistema de vigilància davant pluges torrencials i demana a la població extremar precaucions mentre duri aquest episodi.

La jornada amb més avisos és aquest dilluns. Al matí i fins a com a mínim el migdia hi ha avisos de nivell groc des de l’Empordà fins a la zona d’Alt Camp, passant per la Selva, el Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès. En total, s’estima que hi haurà almenys una dotzena de comarques en avís. Els models apunten que aquests xàfecs matinals seran de caràcter irregular i que, tot i que en la majoria de zones podrien deixar acumulacions poc abundants, en alguns punts aquestes pluges podrien descarregar de manera torrencial i deixar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts.

Les pluges aniran agafant força a partir del migdia i durant la tarda. Els tècnics de predicció afirmen que durant les pròximes hores s’esperen xàfecs d’intensitat torrencial en diversos punts del nord-est, que, a més, podrien arribar acompanyats de temporal i fins i tot de calamarsa. En total, són una quinzena les comarques en avís davant les pluges de dilluns a la tarda. Al Gironès, l’Empordà, la Garrotxa i el Pla d’Estany s’ha activat un avís taronja que es correspon a un grau de perill de 3 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics. També hi ha activat un avís groc en zones com el Maresme, el Baix Llobregat i el Garraf.

Notícies relacionades i més

Tot apunta que els xàfecs es repetiran també de cara a dimarts a la tarda tot i que, això sí, amb menor intensitat i extensió. Per a aquella jornada són almenys cinc les comarques en avís groc. Totes, situades al nord-est del territori. Entre aquestes destaquen l’Empordà, el Gironès, el Ripollès, la Garrotxa i Osona. Els models indiquen que durant aquesta jornada també podria haver-hi pluges de caràcter torrencial que podrien descarregar grans quantitats d’aigua en molt poc temps.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
  2. Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
  3. L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
  4. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
  5. Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
  6. El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
  7. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  8. Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà

L'Escala actua a Illa Mateua amb el bany restringit des de fa quatre anys per despreniments

L'Escala actua a Illa Mateua amb el bany restringit des de fa quatre anys per despreniments

Demanen acabar amb "el negoci de l'habitatge" a Girona per Temps de Flors

Demanen acabar amb "el negoci de l'habitatge" a Girona per Temps de Flors

Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron

Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron

Dos detinguts a Manresa per agredir quatre dones musulmanes al mig del carrer

Dos detinguts a Manresa per agredir quatre dones musulmanes al mig del carrer

Disset equips participaran a la cinquena edició de l'oncotriatló de Llançà

Disset equips participaran a la cinquena edició de l'oncotriatló de Llançà

S'esgoten els sobres de cromos del Mundial de futbol

S'esgoten els sobres de cromos del Mundial de futbol

El torn d’ofici gironí arriba a les 45.000 actuacions amb un nou màxim en víctimes de violència masclista

El torn d’ofici gironí arriba a les 45.000 actuacions amb un nou màxim en víctimes de violència masclista

Alerta a Cannes: torna la primesa extrema disfressada de luxe i benestar

Alerta a Cannes: torna la primesa extrema disfressada de luxe i benestar
Tracking Pixel Contents