Com les pimes poden finançar-se a borsa: guia per entrar a BME Growth

Sabadell1805

Hub Empresa de Banc Sabadell celebrarà el proper 4 de juny la sessió “Accés al mercat de capitals per a pimes: el valor de BME Growth”, una jornada adreçada a empreses interessades a explorar noves vies de finançament per impulsar el seu creixement.

La trobada, que tindrà lloc en format presencial a València i que també es podrà seguir online, s’adreça a directors financers, gerents i equips directius que busquen alternatives al finançament tradicional i volen conèixer el potencial del mercat de capitals.

Durant la sessió s’analitzarà el paper de BME Growth com a mercat dissenyat per a companyies en expansió, així com els principals requisits, avantatges i reptes d’accedir a aquesta via de finançament.

La jornada inclourà un panell d’experts que abordarà el procés d’incorporació al mercat, les implicacions financeres i estratègiques, i els criteris clau per valorar si aquesta opció s’ajusta als objectius de cada empresa. A més, una empresa cotitzada a BME Growth compartirà la seva experiència real, aportant una visió pràctica sobre l’impacte d’aquesta decisió en el seu creixement.

L’esdeveniment finalitzarà amb un espai de cafè i networking presencial, concebut per fomentar l’intercanvi d’experiències entre ponents i assistents. La participació és gratuïta, amb inscripció prèvia, disponible en aquest enllaç.

