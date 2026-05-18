Confirmat per la Seguretat Social: això és el que perds si et jubiles abans d’hora
La jubilació anticipada permet retirar-se abans de l’edat legal, però implica retallades permanents en la pensió que poden arribar fins al 24%
Claudio Torres
La jubilació anticipada torna a situar-se al centre del debat després de les reclamacions de milers de pensionistes que denuncien retallades importants en les seves prestacions malgrat haver cotitzat durant més de 40 anys. El cas més visible és el de l’associació ASJUBI 40, que fa anys que reclama l’eliminació dels anomenats coeficients reductors per a les llargues carreres laborals.
Actualment, a Espanya és possible jubilar-se abans de l’edat ordinària, tant de manera voluntària com forçosa. Tanmateix, avançar la retirada implica assumir una reducció permanent de la pensió. En funció dels anys cotitzats i de quant s’avanci la jubilació, la retallada pot situar-se entre el 5% i el 24%.
Un dels portaveus més coneguts d’aquesta reivindicació és Manuel Barrera, que denuncia que el sistema «penalitza» precisament els qui més temps han contribuït a la Seguretat Social. Segons explica l’associació, hi ha treballadors amb entre 40 i 48 anys cotitzats que continuen patint rebaixes importants en les seves pensions per haver-se jubilat abans de l’edat legal.
Els coeficients reductors són percentatges que la Seguretat Social aplica exclusivament en casos de jubilació anticipada. Com més gran és l’avançament respecte a l’edat ordinària, més gran és la penalització econòmica. A més, aquestes retallades són definitives i afecten també les futures revaloritzacions de la pensió.
Des d’ASJUBI 40 consideren injust que una persona pugui accedir al 100% de la pensió amb poc més de 38 anys cotitzats en una jubilació ordinària, mentre que els qui han treballat més de quatre dècades vegin reduïda la seva prestació.
Actualment, per accedir a la jubilació anticipada voluntària cal haver cotitzat almenys 35 anys, amb dos d’aquests dins dels últims 15 anys. A més, només es pot avançar un màxim de dos anys respecte a l’edat legal de jubilació.
La polèmica també ha arribat al terreny polític. El Congrés dels Diputats va aprovar recentment una iniciativa per instar el Govern espanyol a estudiar l’eliminació d’aquests coeficients reductors per als treballadors amb més de 40 anys cotitzats. No obstant això, de moment no s’ha produït cap canvi legislatiu.
