Espanya es prepara per al primer episodi de calor de l’any amb valors per sobre dels 30 graus i màximes de fins a 38
L’Agència Estatal de Meteorologia afirma que es podrien registrar fins i tot nits tropicals amb mínimes que no baixaran dels 20 graus
Valentina Raffio
Després de superar uns dies amb valors més frescos del normal, Espanya s’endinsa en una setmana marcada per l’arribada de la calor. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) afirma que a partir d’aquest dilluns s’inicia un ascens tèrmic que deixarà valors per sobre dels 30 graus en gran part del país i que, en alguns punts, podria deixar màximes d’entre 36 i 38 graus. Els models indiquen que en qüestió d’hores passarem d’un clima primaveral a condicions més pròpies de l’estiu. I això també es reflectirà a les nits. Segons afirmen els meteoròlegs, a partir de dimecres podrien donar-se les primeres nits tropicals amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en diversos punts del territori peninsular. I tot això, quan el calendari encara indica que estem en ple maig.
Aquest dilluns dominaran les altes pressions a gairebé tot el país, cosa que afavorirà un cel poc ennuvolat i una situació bastant tranquil·la des del punt de vista meteorològic. Les temperatures pujaran clarament respecte a jornades anteriors i a bona part de la Península s’arribarà a màximes d’entre 22 i 24 graus. En ciutats del sud, com Sevilla, els termòmetres podran arribar fins als 28 graus durant aquesta jornada. Tot i així, l’estabilitat no serà absoluta. Durant la tarda creixeran núvols d’evolució en algunes àrees de l’est peninsular i es podrien formar xàfecs dispersos, especialment a Catalunya i en zones muntanyoses de la meitat oriental de la Península. Aquestes precipitacions podrien ser localment intenses i venir acompanyades de calamarsa. Davant aquesta situació, el Meteocat ha activat avisos per pluges fortes a causa de la possibilitat d’acumular fins a 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora.
Dimarts i dimecres s’esperen jornades encara més estables. Dimarts únicament es preveuen algunes precipitacions febles a l’extrem nord del país i xàfecs aïllats en àrees de muntanya de Catalunya, Aragó i el nord del País Valencià. Dimecres es podrien repetir aquests xàfecs dispersos a les mateixes zones i també en alguns punts de les Balears. A la resta del territori predominarà el cel serè o, a tot estirar, alguns núvols d’evolució diürna que no tindrien conseqüències importants.
Pujada de les temperatures
Els models apunten a un ascens tèrmic pràcticament a tota la Península i les Balears. L’augment afectarà tant les temperatures màximes, és a dir, les de dia, com les mínimes nocturnes. Dimarts ja se superaran els 30 graus a diverses zones del país, especialment en punts de la vall de l’Ebre, l’interior del País Valencià, la Regió de Múrcia, el sud d’Andalusia i la vall del Guadalquivir. Dimecres arribarà un nou repunt de la calor i aquests 30 graus es podrien estendre a àmplies àrees del nord-est peninsular, la zona centre i gran part de la meitat sud. Madrid podria arribar ja aquell dia als 30 graus, igual com ciutats com Lleida o Càceres. A la província de Badajoz les temperatures es podrien situar entre els 32 i els 34 graus, mentre que a la vall del Guadalquivir es mourien entre els 34 i els 36 graus.
Els models indiquen que a partir de dijous es podrien registrar les primeres nits tropicals de l’any en algunes zones del sud peninsular. Aquest terme s’utilitza quan la temperatura mínima nocturna no baixa dels 20 graus. Ciutats costaneres com Màlaga o Almeria podrien viure ja aquest tipus de nits. A més, durant el dia s’esperen temperatures clarament estiuenques. Dijous ja se superaran els 30 graus a l’interior de Galícia i a la zona central de Castella i Lleó. A la vall de l’Ebre s’arribarà als 32 o 34 graus, xifres similars a les previstes en bona part de la zona centre. A les valls del Guadiana i del Guadalquivir la calor serà encara més intensa, amb màximes superiors als 34 o 36 graus.
Divendres arribarà un nou increment tèrmic. Les nits tropicals es podrien estendre a més punts del centre i sud peninsular i les temperatures màximes superaran els 30 graus en grans àrees del país. S’esperen més de 34 graus a la vall de l’Ebre i també en zones de les valls del Duero i del Tajo. Ciutats com Valladolid, Toledo, Madrid o Zamora podrien rondar els 34 graus, mentre que Saragossa, Granada, Còrdova, Jaén o Múrcia arribarien als 35 graus o fins i tot els superarien. En llocs com Badajoz o Sevilla podrien arribar a valors d’entre 36 i 38 graus, temperatures molt elevades per a l’època de l’any. Per tant, dijous i divendres tindran un ambient pràcticament estiuenc a bona part d’Espanya.
De cara al cap de setmana, no obstant, la previsió encara presenta bastanta incertesa. Alguns models meteorològics mantenen l’escenari d’estabilitat i calor intensa a gairebé tot el país, mentre que d’altres apunten a un augment de la inestabilitat atmosfèrica, amb més xàfecs a la meitat nord i un descens general de les temperatures. Tot i així, a l’àrea mediterrània i a la vall del Guadalquivir la calor podria mantenir-se o fins i tot intensificar-se lleugerament. En aquests moments els dos escenaris tenen probabilitats similars, per la qual cosa serà necessari esperar a noves actualitzacions meteorològiques per confirmar quin acabarà imposant-se.
