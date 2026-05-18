L'Instituto Español Funerario i José Luis Mulero Plata consoliden la professionalització del sector amb un nou cicle de FP a Barcelona
El cicle de Grado Medio Técnico en Servicios Funerarios començarà al setembre al Masnou i combinarà formació especialitzada, simulació de serveis reals i aprenentatge en modalitat dual
Alberto Zamora
L'Instituto Español Funerario reforça la seva aposta per la formació reglada i especialitzada amb la posada en marxa del cicle formatiu de Grado Medio Técnico en Servicios Funerarios a l'àrea de Barcelona. El projecte es desenvoluparà en col·laboració amb l'Instituto de Formación Profesional IMES, ubicat al Masnou, i té previst iniciar la seva activitat acadèmica el pròxim mes de setembre.
La iniciativa neix amb l'objectiu d'ofereix una preparació tècnica i humana adaptada a les necessitats actuals dels serveis funeraris. El programa formatiu abordarà àrees com l'atenció a les famílies, l'organització de cerimònies, la gestió de serveis, els procediments tècnics, la normativa aplicable i les competències professionals necessàries per actuar amb rigor, sensibilitat i responsabilitat en un entorn especialment delicat.
El nou cicle es desenvoluparà en modalitat dual, la qual cosa permetrà a l'alumnat combinar la formació al centre educatiu amb experiència pràctica vinculada al sector funerari. Aquesta fórmula busca facilitar una transició més directa cap al mercat laboral i reforçar la connexió entre l'ensenyament professional i la realitat diària de les empreses.
Un dels elements diferencials del projecte serà l'entorn formatiu d'IMES al Masnou, que compta amb instal·lacions preparades per a la simulació de situacions reals de servei. Entre els seus espais destaca una església interior destinada a pràctiques de protocol, cerimònies i acompanyament, fet que permetrà a l'alumnat entrenar competències tècniques i socials en un context proper a l'exercici professional.
L'acord de col·laboració entre totes dues entitats ha estat gestionat per Ángel Altisent, administrador i gestor de desenvolupament de l'Instituto Español Funerario. El projecte compta també amb la participació de José Luis Mulero Plata, fundador i CEO de l'IEF, com a creador de contingut especialitzat per al cicle.
Amb aquesta nova proposta, l'Instituto Español Funerario consolida la seva línia estratègica de professionalització del sector mitjançant una formació estructurada, pràctica i alineada amb els estàndards actuals de qualitat. L'entitat, fundada el 2013, compta amb una àmplia trajectòria en formació funerària, tant a Espanya com a Llatinoamèrica, i manté programes especialitzats en àrees com tanatopràxia, tanatoestètica, gestió funerària i protocols d'actuació.
La posada en marxa del cicle se suma a l'oferta formativa de l'IEF i als seus Certificados Profesionales, i reforça un model educatiu orientat a millorar les competències de les persones que ja treballen en el sector i a obrir noves oportunitats a qui desitgi iniciar una carrera professional en aquest àmbit.
L'Instituto Español Funerario és un centre especialitzat en formació funerària, homologat pel SEPE i pel SOC, i compta amb la certificació europea ISO 9001:2015 en qualitat de servei. Des de la seva creació, ha format milers de professionals i ha desenvolupat una xarxa de col·laboració con empreses i entitats del sector, consolidant la seva presència a Espanya i Llatinoamèrica.
Per la seva banda, l'Instituto de Formación Profesional IMES, situat al Masnou, aporta un entorn educatiu orientat a la pràctica professional, amb instal·lacions adaptades per treballar competències tècniques, socials i de protocol. Aquesta col·laboració permet unir l'experiència sectorial de l'Instituto Español Funerario amb un espai formatiu preparat per apropar l'alumnat a situacions reals de l'exercici professional.
