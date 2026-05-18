URBANISME

L’Eixample estudia plantar arbres als guals inoperatius

L’Ajuntament revisa una llista amb 32 accessos per a vehicles que, segons l’associació veïnal del cèntric barri, no s’utilitzen al districte.

Guals inoperatius a proposta dels veïns per a trobar llocs en voreres de l'Eixample per a plantar nous arbres / Pau Gracià / EPC

Jordi Ribalaygue

Barcelona

L’expansió de les zones verdes és una de les fórmules amb més prèdica per afrontar el canvi climàtic. Els vivers catalans no han donat l’abast davant l’augment de les comandes dels municipis per adquirir unes certes varietats d’arbres i exemplars amb troncs gruixuts per reemplaçar els que la sequera va arrasar, així com dotar-se d’espècies resistents a un clima cada vegada més càlid i sec i crear refugis climàtics a l’aire lliure. Partícip de l’auge de peticions als productors, l’Ajuntament de Barcelona preveu plantar 11.000 arbres entre l’any passat i aquest 2026, inclosos 7.500 per substituir els que van morir en la temporada de restricció de consum aigua, dels quals encara en falten 500 per rellevar els que es van assecar. En aquest context, el consistori també estudia sembrar en trams de vorera ocupats per guals fora de servei a l’Eixample, a petició dels veïns.

La idea sorgeix de l’Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample, que va plantejar revertir punts d’entrada i sortida de vehicles a locals que han deixat de ser utilitzats i aprofitar-los donar cabuda a més vegetació al centre de la ciutat. "Hem detectat guals que no estan operatius i la nostra proposta és que, en tots aquests punts, es recuperin els escocells i s’hi plantin arbres", explica Mònica Julià, membre de l’entitat veïnal. Remarca la "importància que té cuidar el verd" en un districte tan dens com l’Eixample, per la qual cosa el col·lectiu ha reclamat reocupar els escocells.

Mesos enrere, l’associació va entregar una llista a l’Ajuntament que inclou 32 adreces de guals presumptament en desús. El districte de l’Eixample respon que està revisant l’inventari per confirmar quins no paguen la taxa corresponent i han deixat d’estar actius per a accés de vehicles. Un cop feta la comprovació, el districte haurà de decidir quins guals s’eliminen i reprendre la vorera obrint un espai per plantar-hi un arbre. "A mesura que es vagi confirmant per part del districte de l’Eixample l’obertura de nous escocells, es derivarà a Parcs i Jardins per programar-ne la plantació", assenyala el consistori.

