Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
El lletrat assenyala un error que provoca la pèrdua de la pensió contributiva a molts jubilats
Javier Fidalgo
A Espanya, l’edat ordinària de jubilació és de 65 anys si se superen els 38 anys i 3 mesos de cotització. En cas contrari, l’edat augmenta fins als 66 anys i 10 mesos si no s’arriba a aquest període cotitzat.
Tanmateix, aquest no és l’únic requisit que cal complir per accedir a la pensió. En aquest sentit, l’advocat laboralista Miguel Benito ha exposat un testimoni a les xarxes socials.
El lletrat ha publicat un vídeo a TikTok en què assenyala un error que provoca la pèrdua de la pensió contributiva a molts jubilats: «No perdis la teva pensió de jubilació», adverteix al títol.
«En aquest vídeo us explico un error que portava aquest pobre home a perdre la seva pensió de jubilació», anuncia Benito. «M’han denegat la jubilació amb 27 anys cotitzats, si tinc 67 anys. Em falten 715 dies per a la jubilació. On aniré a treballar jo?», comenta el jubilat.
«Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer», avisa des del seu perfil Empleado Informado. En primer lloc, Benito menciona haver assolit l’edat mínima de jubilació.
A continuació, l’advocat laboralista recorda que cal haver cotitzat un mínim de 15 anys. «El problema és el tercer, que és que en els últims 15 anys abans de jubilar-te has d’haver cotitzat un mínim de 2 anys», avisa el professional.
«Aquest és el requisit que li falta a ell, i fins que no el cotitzi no podrà cobrar la pensió», sentencia en el vídeo. Malauradament, aquest requisit és bàsic per aconseguir la pensió de jubilació al nostre país.
«Entenc que a molta gent li sembli injust que una persona amb 27 anys cotitzats, com aquest senyor, no pugui accedir a la seva pensió de jubilació i una altra, que té 15 anys cotitzats, però que ha cotitzat dins dels últims anys, sí que pugui», sentencia als comentaris.
