Montcada rebutja la potabilitzadora
L’Ajuntament qüestiona l’encaix urbanístic i ambiental de l’ETAP projectada per ATL, una peça clau del pla per proveir la regió metropolitana sense dependre del Ter.
Guillem Costa
Montcada i Reixac ha presentat al·legatacions contra el projecte de la futura potabilitzadora del Besòs prevista al municipi. L’Ajuntament, segons ha pogut saber aquest diari, qüestiona l’encaix urbanístic i ambiental de la futura ETAP Montcada, una infraestructura promoguda i gestionada per ATL (l’ens públic de subministrament d’aigua Ter Llobregat).
Aquesta fàbrica d’aigua és considerada "estratègica" per la Generalitat per augmentar la producció d’aigua potable a l’àrea de Barcelona. Segons ha pogut saber aquest diari, els informes tècnics emesos fins ara són desfavorables.
El projecte va sortir a informació pública el 23 de gener, amb el període per presentar al·legacions. Fonts d’ATL asseguren que la tramitació segueix el curs ordinari i que, com en totes les licitacions, s’estudiaran les propostes o reclamacions que es facin i es resoldran.
¿Nova ubicació?
El rebuig municipal no es limita a aspectes menors. El consistori considera que la planta presenta problemes d’encaix amb el territori. A més, fonts coneixedores del procés assenyalen que la documentació inicial no incloïa mesures compensatòries ambientals a l’entorn, tot i que aquest punt es pot remeiar durant el procés de resolució de les al·legacions.
Una de les alternatives plantejades suggereix buscar una nova ubicació per a la planta, però ATL no veu clares aquestes opcions si, segons el calendari previst, s’ha de començar a potabilitzar aigua el 2029. De moment, no només l’Ajuntament, sinó també Aigües de Barcelona, empresa publicoprivada implicada en la potabilització del besòs, ha formulat al·legacions.
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Carta d'un lector: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
- L'escola de Girona on totes les famílies volen entrar i la que només registra 5 peticions per a I3
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Infermeres de salut mental de Salt denuncien assetjament laboral i sexual per part d'altres treballadors
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona