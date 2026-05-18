Montcada rebutja la potabilitzadora

L’Ajuntament qüestiona l’encaix urbanístic i ambiental de l’ETAP projectada per ATL, una peça clau del pla per proveir la regió metropolitana sense dependre del Ter.

L’empresa constructora ha iniciat les obres per instal·lar pous en aquesta zona del riu Besòs. | ZOWY VOETEN

Guillem Costa

Barcelona

Montcada i Reixac ha presentat al·legatacions contra el projecte de la futura potabilitzadora del Besòs prevista al municipi. L’Ajuntament, segons ha pogut saber aquest diari, qüestiona l’encaix urbanístic i ambiental de la futura ETAP Montcada, una infraestructura promoguda i gestionada per ATL (l’ens públic de subministrament d’aigua Ter Llobregat).

Aquesta fàbrica d’aigua és considerada "estratègica" per la Generalitat per augmentar la producció d’aigua potable a l’àrea de Barcelona. Segons ha pogut saber aquest diari, els informes tècnics emesos fins ara són desfavorables.

El projecte va sortir a informació pública el 23 de gener, amb el període per presentar al·legacions. Fonts d’ATL asseguren que la tramitació segueix el curs ordinari i que, com en totes les licitacions, s’estudiaran les propostes o reclamacions que es facin i es resoldran.

¿Nova ubicació?

El rebuig municipal no es limita a aspectes menors. El consistori considera que la planta presenta problemes d’encaix amb el territori. A més, fonts coneixedores del procés assenyalen que la documentació inicial no incloïa mesures compensatòries ambientals a l’entorn, tot i que aquest punt es pot remeiar durant el procés de resolució de les al·legacions.

Una de les alternatives plantejades suggereix buscar una nova ubicació per a la planta, però ATL no veu clares aquestes opcions si, segons el calendari previst, s’ha de començar a potabilitzar aigua el 2029. De moment, no només l’Ajuntament, sinó també Aigües de Barcelona, empresa publicoprivada implicada en la potabilització del besòs, ha formulat al·legacions.

