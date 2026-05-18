Ensurt a Barcelona
Els Mossos detenen un turista a l’Eixample per agredir tres dones pel carrer
Les víctimes presenten ferides de poca gravetat i han sigut ateses per ambulàncies del SEM
Comerciants del passeig de Gràcia denuncien «atacs» al turisme després de la protesta d’aquest diumenge
Guillem Sánchez
Els Mossos d’Esquadra han arrestat aquest dilluns abans de les nou del matí un turista nord-americà que havia colpejat tres dones al carrer. Els fets s’han produït a l’Eixample, i la detenció, per part d’agents de la policia catalana, ha tingut lloc en un dels vorals que conforma l’encreuament dels carrers Enric Granados i Mallorca de Barcelona.
El sospitós, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, ha colpejat les tres víctimes, tot i que se’n desconeixen els motius. Les dones presenten ferides lleus i han sigut ateses al carrer per diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) desplaçades al lloc.
Diversos veïns consultats per aquest diari expliquen que han pres consciència de l’incident quan han vist el desplegament policial i de vehicles sanitaris –«dos o tres ambulàncies i tres o quatre cotxes dels Mossos», enumeraven– però cap havia vist les agressions.
«Quan he sortit l’home ja estava reduït, ajagut a terra i controlat pels policies», explica una cambrera que treballa en un local ubicat molt a prop d’on s’ha produït l’arrest.
Agents de la comissaria de Policia Nacional pròxima al lloc de l’incident també han intervingut en aquest incident que ha sobresaltat a primera hora aquest punt de l’Eixample.
El sospitós ha sigut traslladat a un centre sanitari en un dels cotxes per ser atès i els Mossos han obert una investigació per aclarir els motius pels quals s’ha produït l’atac, que no ha provocat lesions greus a cap de les dones. Tot apunta que podria haver patit un trastorn mental.
