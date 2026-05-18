Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
immigració GironaGirona FCnou bar germans Rocagrua GironaBdeGustTemps de Florsclassificació primera divisió
instagramlinkedin

Ensurt a Barcelona

Els Mossos detenen un turista a l’Eixample per agredir tres dones pel carrer

Les víctimes presenten ferides de poca gravetat i han sigut ateses per ambulàncies del SEM

Comerciants del passeig de Gràcia denuncien «atacs» al turisme després de la protesta d’aquest diumenge

L’atac s’ha produït en aquest punt de l’Eixample

L’atac s’ha produït en aquest punt de l’Eixample / Guillem Sánchez

Guillem Sánchez

Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han arrestat aquest dilluns abans de les nou del matí un turista nord-americà que havia colpejat tres dones al carrer. Els fets s’han produït a l’Eixample, i la detenció, per part d’agents de la policia catalana, ha tingut lloc en un dels vorals que conforma l’encreuament dels carrers Enric Granados i Mallorca de Barcelona.

El sospitós, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, ha colpejat les tres víctimes, tot i que se’n desconeixen els motius. Les dones presenten ferides lleus i han sigut ateses al carrer per diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) desplaçades al lloc.

Diversos veïns consultats per aquest diari expliquen que han pres consciència de l’incident quan han vist el desplegament policial i de vehicles sanitaris –«dos o tres ambulàncies i tres o quatre cotxes dels Mossos», enumeraven– però cap havia vist les agressions.

«Quan he sortit l’home ja estava reduït, ajagut a terra i controlat pels policies», explica una cambrera que treballa en un local ubicat molt a prop d’on s’ha produït l’arrest.

Agents de la comissaria de Policia Nacional pròxima al lloc de l’incident també han intervingut en aquest incident que ha sobresaltat a primera hora aquest punt de l’Eixample.

Notícies relacionades

El sospitós ha sigut traslladat a un centre sanitari en un dels cotxes per ser atès i els Mossos han obert una investigació per aclarir els motius pels quals s’ha produït l’atac, que no ha provocat lesions greus a cap de les dones. Tot apunta que podria haver patit un trastorn mental.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
  2. Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
  3. L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
  4. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
  5. Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
  6. El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
  7. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  8. Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà

Salt preveu 47 actuacions municipals dins del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Salt preveu 47 actuacions municipals dins del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

L'Escala actua a Illa Mateua amb el bany restringit des de fa quatre anys per despreniments

L'Escala actua a Illa Mateua amb el bany restringit des de fa quatre anys per despreniments

Demanen acabar amb "el negoci de l'habitatge" a Girona per Temps de Flors

Demanen acabar amb "el negoci de l'habitatge" a Girona per Temps de Flors

Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron

Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron

Dos detinguts a Manresa per agredir quatre dones musulmanes al mig del carrer

Dos detinguts a Manresa per agredir quatre dones musulmanes al mig del carrer

Disset equips participaran a la cinquena edició de l'oncotriatló de Llançà

Disset equips participaran a la cinquena edició de l'oncotriatló de Llançà

S'esgoten els sobres de cromos del Mundial de futbol

S'esgoten els sobres de cromos del Mundial de futbol

El torn d’ofici gironí arriba a les 45.000 actuacions amb un nou màxim en víctimes de violència masclista

El torn d’ofici gironí arriba a les 45.000 actuacions amb un nou màxim en víctimes de violència masclista
Tracking Pixel Contents