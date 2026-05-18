Pietro Maria Picogna, fundador de la plataforma Pack: "BCN combina qualitat de vida i ecosistema start-up"

Begoña González

Barcelona

Pietro Maria Picogna és fundador de Pack, plataforma que utilitza intel·ligència artificial (IA) per desenvolupar les habilitats de les persones en grans corporacions. Amb 27 anys, ha viscut a quatre continents abans de recalar a Barcelona.

¿Per què Barcelona?

Perquè combina qualitat de vida, talent internacional i un ecosistema start-up molt dinàmic. Per a un fundador, és una ciutat que permet pensar en gran: aquí es pot construir una empresa tecnològica amb ambició europea i global.

¿Quins aspectes de la ciutat destacaria com a positius?

Destacaria la seva obertura internacional, la capacitat d’atraure talent i la força de la seva comunitat emprenedora. Barcelona té un teixit empresa emergent molt viu: esdeveniments, networking, inversors i professionals de diferents països conviuen en un entorn que afavoreix noves oportunitats.

¿Quins aspectes de la ciutat cal millorar? ¿Com?

Milloraria la connectivitat amb altres mercats estratègics i la capacitat de facilitar encara més el creixement de les empreses emergents. Barcelona ja és un hub molt atractiu, però penso que pot reforçar el seu paper com a pont entre Europa, el Mediterrani i nous mercats com l’Orient Mitjà.

¿Què esperes de la Barcelona dels pròxims anys?

Espero una Barcelona cada vegada més internacional, tecnològica i sostenible, capaç de consolidar-se com un dels grans hubs europeus d’innovació.

¿Quina sents que és la teva ciutat? ¿Què és el que més trobes a faltar?

Barcelona és la meva ciutat, l’anomeno casa. És la millor ciutat d’Europa i és aquí on vull construir el meu futur i viure en les millors condicions possibles.

El Besòs busca com encaixar 'fàbriques d'aigua' i natura

El TS confirma els 10 anys de presó per al pederasta de La Salle

Els diumenges de botigues obertes arrenquen amb bona acollida

Montcada rebutja la potabilitzadora

Els metges tornen a parar contra de l'Estatut Marc

La quarta edició de la Can We Run reuneix mil corredors i els seus gossos

Un terç dels mercats de BCN reben ajudes per pagar factures

L'Eixample estudia plantar arbres als guals inoperatius

