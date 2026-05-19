Educació ultima una proposta perquè els docents negociïn
La conselleria entregarà per escrit la seva oferta per assegurar que la reunió prevista per a demà se celebra. La vaga territorial a Barcelona va bloquejar ahir durant dues hores la Sagrada Família.
Helena López
La setmana decisiva en la negociació entre el professorat i el Govern va començar ahir amb una nova jornada de vaga territorial, aquesta vegada a Barcelona i la resta del Barcelonès, que va estar marcada per la celebració d’una classe oberta d’uns 150 docents davant la Sagrada Família, cosa que va bloquejar l’accés al temple durant més de dues hores. La pluja va entelar la manifestació posterior davant la seu de la Conselleria d’Educació, que va reunir uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana, en una jornada en què la participació en l’aturada va ser del 20,85%, segons la conselleria, i del 65%, segons dades de la USTEC, el sindicat majoritari a l’escola pública catalana; xifres que en tot cas reflecteixen un descens respecte a les aturades de la setmana passada.
A l’arribar a la porta de la conselleria, a la Via Augusta, els concentrats van expressar la seva voluntat de "resistir" i continuar mobilitzant-se en els pròxims dies. Avui, els convocats a la vaga són els docents del Maresme, del Vallès Oriental i del Vallès Occidental. La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va remarcar que s’està en un moment "crucial" en el context d’una possible aprovació dels pressupostos, en el qual va reivindicar que la lluita del col·lectiu educatiu s’haurà de tenir en compte. Va afegir que l’educació hauria de ser una "línia vermella" per aprovar els comptes o no.
Proposta per escrit
En aquest marc, la Conselleria d’Esther Niubó ultima una proposta prou concreta per convèncer els sindicats convocants –a més de la USTEC, Aspepc, CGT i Intersindical– que s’asseguin demà a negociar. La reunió havia de ser avui, però per qüestions d’agenda de Niubó, que hi vol ser present, s’ha ajornat un dia.
Educació els entregarà avui una oferta concreta per escrit, requisit que les centrals exigien per acudir a la reunió de demà. Una oferta que, en tot cas, tindrà com a marc els 2.000 milions d’euros previstos en l’acord de país per l’educació subscrit entre el Govern i CCOO i UGT. L’Executiu defensa que en aquest pressupost hi ha marge per encaixar les reivindicacions dels docents. Aquests reclamen bàsicament una pujada salarial superior als 3.000 euros anuals que cobraran de més el 2029 –la USTEC parla d’un augment de 400 euros mensuals–, així com descens de ràtios i millores per a l’escola inclusiva. Són mesures que, a més, volen de manera immediata.
Segura va retreure a ERC i "altres grups polítics que han sigut socis del Govern" la seva "responsabilitat" en la situació educativa actual. La crítica arriba després que aquest cap de setmana ERC i els Comuns, que estan ultimant un acord amb el Govern per aprovar els pressupostos del 2026, manifestessin que és l’Executiu català el que ha de satisfer les demandes del professorat, evitant situar aquestes peticions entre els seus requisits per tirar endavant els comptes.
Amb aquest detall al cap, la USTEC va enviar una carta a tots els diputats del Parlament en què reclamava la seva intervenció perquè els pròxims pressupostos de la Generalitat incorporin "les partides necessàries per donar resposta al conflicte educatiu". En aquesta missiva, el sindicat que lidera Segura demana als parlamentaris que no facilitin l’aprovació d’uns comptes "que no incorporin compromisos concrets" en matèria de millora salarial, reforç de plantilles, reducció de ràtios, reducció de burocràcia i desplegament d’un "veritable pla de xoc per a l’educació inclusiva".
Les famílies també s’han posat al costat dels docents i en una carta han instat la consellera a negociar "amb voluntat política real i compromisos concrets".
Niubó té avui l’agenda plena, ja que al matí acudirà al Parlament per donar explicacions davant la Comissió d’Educació tant del criticat pla pilot dels Mossos com a mediadors en instituts com de la no menys polèmica infiltració dels Mossos en una assemblea de docents.
