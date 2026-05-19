Els psicòlegs coincideixen: els qui continuen fent servir un calendari de paper solen ser persones més organitzades
Anotar cites, tasques o records a mà no només ajuda a desconnectar del mòbil, sinó que també reflecteix una manera de viure més tranquil·la, pràctica i conscient del dia a dia
Fa uns anys era habitual tenir un calendari penjat a la cuina o a la paret. S’hi apuntaven aniversaris, visites mèdiques, reunions familiars o qualsevol compromís important per no oblidar-lo.
Amb el pas del temps i l’arribada dels telèfons mòbils, aquest costum va anar desapareixent de mica en mica i avui la majoria de persones prefereix fer servir alarmes, aplicacions i recordatoris digitals.
Fer servir un calendari físic és propi de persones més organitzades
Tot i així, els qui continuen utilitzant un calendari de paper mantenen una rutina que, segons la psicologia, pot reflectir uns trets de personalitat molt concrets. No es tracta només d’una qüestió de nostàlgia, sinó també de la manera com organitzen la seva vida i es relacionen amb les seves responsabilitats diàries.
Per a moltes persones, escriure a mà no és només una qüestió d’organització, sinó també una manera de donar valor als records i als moments importants. Conservar notes, calendaris o apunts físics crea una connexió més propera amb allò viscut, una cosa que no sempre s’aconsegueix amb el món digital.
Revisar aquestes pàgines amb el pas del temps pot despertar emocions, portar records concrets i fins i tot generar una certa sensació de nostàlgia i felicitat.
A més, els qui encerclen una data important amb un retolador vermell o subratllen determinats dies al calendari no només estan organitzant el seu temps: també estan creant petits moments d’il·lusió.
El psicòleg Robert Zajonc sostenia que com més familiar ens resulta una cosa, més vincle emocional hi desenvolupem. Per això, tornar constantment a una data marcada pot fer que adquireixi un valor especial fins i tot abans que arribi.
