Josep Rius es descarta com a candidat de Junts a Barcelona
El vicepresident i portaveu del partit deixa via lliure a Jordi Martí i amb el seu gest evita la celebració de primàries per triar l’alcaldable de la capital catalana.
Carlota Camps
Josep Rius es va descartar ahir com a candidat de Junts a l’alcaldia de Barcelona. Després de més d’un any de deliberació interna, el vicepresident i portaveu del partit va decidir abandonar la competició contra l’altre principal aspirant, el líder de la formació al consistori barceloní, Jordi Martí. L’actual número u a la capital ja va advertir que forçaria la celebració d’unes primàries, una cosa que en tot moment la direcció ha mirat d’evitar per no desgastar-se abans dels comicis. Amb aquest moviment, Rius deixa via lliure Martí, a l’espera que la direcció nacional –de la qual forma part– activi el procediment d’elecció del candidat previst en el reglament intern.
En una carta a la militància, Rius va anunciar que no es postularà, malgrat haver estat sospesant "molt seriosament" la possibilitat de liderar la papereta. El que li ha fet fer un pas al costat és l’anunci de Martí de voler lluitar la seva candidatura internament, cosa que altera les condicions que s’havia fixat el portaveu de Junts. "En les actuals circumstàncies, no em puc postular per ser candidat i contribuir a una confrontació que no servirà, al meu entendre, per sortir-ne més reforçats", va afirmar el que va ser secretari de Carles Puigdemont durant la seva etapa com a president. "En una lògica de divisió interna, a mi no em trobaran", va concloure Rius.
La voluntat inicial de la cúpula postconvergent era aconseguir un fitxatge que fos un revulsiu a l’estil de Xavier Trias el 2023. L’objectiu sempre ha sigut evitar un enfrontament intern entre Rius –persona de confiança de Puigdemont– i Martí –el substitut designat per Trias–, així com millorar les opcions d’igualar els resultats de les últimes municipals, en un context en què les enquestes els situen lluny de la victòria que va aconseguir l’exalcalde el 2023. Trias va aconseguir guanyar els comicis, tot i que no va poder aixecar la vara de comandament per una aliança in extremis entre el PSC, els Comuns i el PP que va portar Jaume Collboni a l’alcaldia.
Llarga llista de sondejats
Durant tot aquest any, el partit ha explorat una llarga llista de possibles candidats i ha anat ajornant el nomenament de la seva aposta per Barcelona, però el moviment de Martí i el fet que el 30 de maig estigui convocada una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès han precipitat la renúncia de Rius i el final del conflicte. La lectura interna era que no podien arribar a la cita amb les espases en alt.
A qui més s’ha insistit és a l’exconseller Joaquim Forn, però després del seu pas per la presó per la seva participació en el referèndum de l’1-O, va rebutjar tornar a la primera línia política. El nom de l’expresident Artur Mas també va estar sobre la taula i ell mateix va explicar en públic que va ser sondejat per algun dirigent de Junts.
També se li va oferir la candidatura fins a dues vegades a Tatxo Benet, que va acabar rebutjant l’oferiment, i han circulat altres noms com els dels exconsellers Josep Maria Argimon, Victòria Alsina o Jaume Giró, i fins i tot el de l’exdiputat Jaume Alonso-Cuevillas. Aquests dos últims noms també van ser sondejats per Aliança Catalana, que segueix sense candidat a Barcelona. Més enllà de la capital catalana, el partit va iniciar la designació de candidats municipals a finals de novembre, quan es va aprovar el reglament intern per a això.
