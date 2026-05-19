Cas Mango
¿Per què el mòbil de Jonathan Andic és clau en la investigació per homicidi? Sis pistes del cas
El dispositiu de l’acusat s’ha convertit en un element central de la informació
Jonathan Andic, fill de l’empresari i fundador de Mango, detingut per presumpte homicidi: última hora del cas Isak Andic, en directe
Germán González
Dos policies de paisà han
a casa seva i l’han traslladat primer a la comissaria de Martorell i més tard als jutjats, acusat d’homicidi en relació amb la mort del seu pare, Isak Andic, fundador de Mango. L’acusat, que sempre ha mantingut la seva innocència, haurà de prestar declaració davant la jutge que instrueix el cas, una investigació complexa en la qual el mòbil ha tingut un paper clau. ¿Per què? Aquests són els motius.
El cas Mango ha fet un gir de guió amb la detenció de Jonathan Andic, acusat per homicidi. Fins ara els Mossos havien reunit indicis contra el fill del fundador de Mango. No obstant, per aturar-lo necessitaven proves més sòlides. Segons fonts policials, algunes d’elles les han trobat al mòbil del sospitós, que li va ser requisat el setembre de l’any passat. Fonts de la investigació apunten que va poder esborrar imatges o converses que la policia ha intentat recuperar a través de les operadores de telefonia i missatgeria instantània. En aquestes converses podria parlar de l’excursió amb el seu pare a Collbató, on va tenir lloc la caiguda que va provocar la mort.
Unes setmanes després de la mort del seu pare, Jonathan es va canviar el terminal del telèfon. Ho va fer a la mateixa seu de Mango i va penjar al núvol la informació emmagatzemada, segons fonts de la família.
Més enllà d’això, els Mossos també han rastrejat la geolocalització del mòbil per aclarir on va estar l’ acusat el dia de la mort del seu pare, així com en les jornades prèvies.
La investigació ha detectat que, en els dies anteriors a l’excursió dels Andic, Jonathan va fer el mateix recorregut a Collbató, una cosa que també va generar sospites en la policia.
Els Mossos també sospiten de les primeres trucades que va realitzar Jonathan després de la caiguda del seu pare, que van anar al mateix progenitor, tot just caigut, i a la parella d’aquest, Estefania Knuth Marten, abans de contactar amb emergències. la dona d’aquest, abans de contactar amb emergències
Més enllà del mòbil, també hi ha un informe forense que apunta que Isak Andic no tindria lesions a les mans, tal com en principi hauria de constar en un cas de caiguda. Es pot dir que la conclusió d’aquest atestat és que es va tractar d’una mort accidental.
La relació entre pare i fill havia passat per dificultats, segons fonts de l’entorn, que apunten que l’excursió era una manera de llimar asprors abans del Nadal. Segons els seus pròxims, les asprors derivaven de qüestions personals, com el casament del Jonathan, i no empresarials. Precisament en aquesta línia va declarar Estefania Knuth Marten davant els Mossos, que també han recollit el testimoni d’altres familiars i personal de Mango.
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà