Conflicte a l’escola catalana
El Govern ofereix als sindicats de professors avançar un any la pujada salarial de 200 euros mensuals prevista per al 2029
El pacte amb CCOO i la UGT incloïa un augment del 30% del complement autonòmic en quatre anys, 3.000 euros anuals el 2029, i la nova proposta planteja la mateixa pujada però en tres anys, per al 2028
Vaga de professors, en directe: última hora de la convocatòria, talls en carreteres i serveis mínims
Helena López
El Govern i els sindicats es tornaran a asseure aquest dimecres en una nova taula de negociació per intentar resoldre el conflicte en què continua immersa l’escola catalana, els docents de la qual
i exigeixen millores salarials i més recursos per fer front a una diversitat creixent. Dos punts –sou i inclusiva– que recull la nova proposta que el Govern ha entregat per escrit aquest dimarts als sindicats perquè la puguin estudiar abans de la reunió de demà.
Com no s’han cansat de dir des del Govern, la proposta és dins dels marges d’«acord de país»pactat el mes de març passat amb CCOO i la UGT. La millora salarial pactada suposava un augment del 30% del complement autonòmic en quatre anys, fins a arribar el 2029 a uns 3.000 euros bruts anuals més per docent. El Govern ho concretava en 2.960,79 euros anuals més per a primària i 3.027,49 euros anuals més per a secundària; uns 200 euros al mes. La nova proposta planteja arribar a aquest mateix increment però en comptes d’aquí a quatre anys –la gran crítica, ja que en quatre anys el preu de la vida haurà pujat–, retallant els terminis a tres anys, per al 2028. Una xifra que és molt lluny de les demandes inicials dels sindicats de la vaga, que demanaven un increment d’un 100% d’aquest complement, que feia dues dècades que estava congelat.
2.405 ‘efectius’ per a la inclusiva
Quant a la millora de l’
, la segona exigència dels sindicats en vaga per acostar posicions, des de la UGT –sindicat signant del pacte– s’informava aquest dimarts que a partir de l’1 de setembre, escoles, instituts i centres d’educació especial comptaran amb un increment extra de personal de2.405 efectius.
Aquesta mesura, assenyalen des de la UGT, «tradueix els principis acordats en una resposta estructural i efectiva al sistema educatiu català». Segons la responsable de la UGT Educació Pública, Lorena Martínez, «l’increment de personal destinat a l’escola inclusiva es tradueix en més mans als centres educatius per satisfer una de les principals demandes del col·lectiu docent».
«Volem acords amplis i ambiciosos, però han de ser viables, amb base pressupostària i seguretat jurídica»
La consellera Esther Niubó ha demanat aquest dimarts al Parlament als sindicats convocants de les vagues «realisme» en la negociació. «L’acord de país és un pacte sense precedents i el millor que s’ha aconseguit en educació en els últims anys», ha insistit la consellera. Niubó ha repetit que manté la «mà estesa» als sindicats, però ha puntualitzat que els sindicats han d’evitar posicions «maximalistes». «Volem acords amplis i ambiciosos però han de ser viables, amb base pressupostària i seguretat jurídica», ha afirmat.
Les negociacions que s’han de reprendre aquest dimecres arriben en un context de vagues diàries –dilluns, a Barcelona i el Barcelonès, i aquest dimarts al Vallès Occidental, Oriental i Maresme– i amb una campanya de boicot a les sortides i colònies per pressionar les negociacions amb el Govern a què ja s’han sumat 1.150 escoles i instituts públics de Catalunya.
