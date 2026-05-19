Sabadell ha posat 400 multes aquest any per soroll i ‘botellons’
EDU GIL
L’Ajuntament de Sabadell ha intensificat aquest any la seva actuació contra les conductes incíviques, especialment els botellons i les molèsties per soroll, amb un total de 419 infraccions registrades aquest 2026, segons dades municipals. La majoria d’aquestes sancions es concentren en dos àmbits: el consum d’alcohol a la via pública i les molèsties per soroll, que continuen sent els principals motius de conflicte a l’espai urbà. També s’han detectat altres conductes com orinar al carrer, fer pintades o causar desperfectes al mobiliari urbà.
Del total d’infraccions tramitades, 362 corresponen a faltes lleus, 17 a greus i 40 a molt greus, segons la classificació municipal. A més, el consistori ha registrat 102 sancions relacionades amb el benestar animal, principalment per no recollir els excrements dels gossos, portar-los deslligats o incomplir la normativa sobre races potencialment perilloses.
Molèsties habituals
Aquestes dades coincideixen amb el llançament d’una nova campanya de civisme impulsada per l’Ajuntament, que posa el focus en situacions quotidianes que generen molèsties en la convivència, com l’ús indegut de patinets elèctrics, el soroll nocturn o la brutícia a la via pública.
La iniciativa incorpora com a principal novetat la inclusió explícita de les sancions econòmiques associades a cada conducta, d’acord amb les ordenances municipals, a més de la sensibilització ciutadana, amb l’objectiu de reforçar l’efecte dissuasori. Les multes poden arribar fins a 4.000 euros per deixar residus fora dels contenidors, fins a 1.500 euros per consum d’alcohol al carrer o fins a 750 euros per sorolls a la via pública. Des del consistori remarquen que "els actes incívics tenen conseqüències".
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà