Sense vacuna per a la soca Bundibugyo
L’OMS ha declarat l’emergència sanitària internacional per l’Ebola. Es tracta de la tercera vegada en la història que s’activa. La immunització desenvolupada per a l’anterior brot no funciona amb aquesta variant.
Beatriz Pérez
A través d’un comunicat, l’Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d’una rara soca d’Ebola que afecta la República Democràtica del Congo (RDC) i Uganda "constitueix una emergència de salut pública d’importància internacional (ESPII)", tot i que el brot "no compleix els criteris" per ser qualificat com una pandèmia. És la tercera vegada en la història que l’OMS declara l’emergència internacional per Ebola des de 1976, any en què es va descobrir aquest virus: abans ja havia sigut declarada el 2014 i el 2019.
Casos registrats fins ara.
De moment hi ha 246 casos sospitosos i 80 morts a la República Democràtica del Congo (RDC), més dos casos confirmats importats a Uganda, amb un mort. L’OMS precisa que el brot afecta les zones sanitàries de Rwampara, Mongbwalu i Bunia, a la província congolesa d’Ituri –limítrof amb el sud del Sudan–, i que es tracta de la soca Bundibugyo del virus de l’Ebola. "És una soca diferent, però no especialment virulenta. El problema és que la vacuna que es va desenvolupar per contenir el virus en l’anterior brot no funciona amb aquesta soca", assenyala l’epidemiòleg Antoni Trilla.
Què implica l’emergència internacional.
"L’OMS ha declarat aquesta emergència per poder prendre les mesures i intensificar la vigilància epidemiològica en llocs com el nord de la RD Congo, Uganda i el Sudan. No hem de tenir preocupació, ni alarma, ni pànic a Espanya i Europa. El risc que el virus arribi a Espanya és mínim", explica l’epidemiòleg Daniel López Acuña, exdirectiu de l’OMS. L’emergència internacional és el mecanisme que estableix l’OMS quan hi ha un brot "que pot afectar diversos països contigus". "Ja hi va haver una epidèmia d’Ebola el 2014 on no es va intervenir aviat i això va fer que s’estengués. En aquest moment, l’alerta és per a la RDC, Uganda i el sud del Sudan, perquè hi hagi vigilància sobre els viatgers que van a aquestes zones i desenvolupin algun símptoma sospitós", afegeix López Acuña.
¿El virus pot arribar a Espanya?
Tot i que els especialistes consultats descarten que un brot com el que hi ha a l’Àfrica arribi a Espanya, sí que opinen que el nostre país hauria d’estar "mentalment preparat" perquè podria passar que "un metge, cooperant o ciutadà espanyol" necessités ser "repatriat" des del continent africà. "Encara és confús el que està passant a la RDC. No se sap quants contagis hi pot haver. En tot cas, serà una cosa extensa però localitzada", assenyala Trilla.
El 2014, durant la gran epidèmia d’Ebola a l’Àfrica occidental, Espanya va viure una crisi sanitària perquè va repatriar dos missioners espanyols infectats. Teresa Romero, auxiliar d’infermeria que havia atès els missioners a l’Hospital Carlos III de Madrid, va donar positiu després i va ser considerada el primer contagi d’Ebola produït fora de l’Àfrica en aquella epidèmia. Els missioners van morir, però ella finalment va aconseguir salvar-se.
La dificultat del brot actual.
A més que la vacuna que existeix per a l’Ebola no és efectiva davant d’aquesta soca, l’altra gran dificultat és la zona en què s’ha produït el brot, Ituri, una zona "amb molta immigració", amb molta gent "que passa a altres països", com Uganda i el Sudan. "Són països que estan contínuament en guerres, molt pobres, amb una estructura sanitària molt dolenta. Per això s’espera que el brot augmenti i hi hagi més morts", diu l’epidemiòleg Joan Caylà. "Hi pot haver algun cooperant que es contagiï i és possible que arribi algun cas a països europeus. Però no es produirà una pandèmia: el problema seria a escala local i regional, on poden augmentar els casos de manera important", afegeix.
COVID versus Ebola.
El SARS-CoV-2, el virus que va causar l’epidèmia de Covid-19, era un virus nou amb potencial pandèmic a causa del seu elevat poder de propagació. Però és menys letal que l’Ebola. El 1976, any en què es va descobrir el virus de l’Ebola, se li va atribuir una letalitat del 70%, segons recorda Joan Caylà. Actualment, l’Ebola té una letalitat mitjana pròxima al 50%, tot i que en brots anteriors ha oscil·lat entre el 25% i el 90%, segons la variant del virus i l’atenció sanitària disponible, com diu l’OMS. "És un virus molt contagiós i els casos han d’aïllar-se. El seu índex de reproducció és de dos quan la situació no està controlada: és a dir, una persona en pot contagiar un màxim de dues sense mesures de control. En una situació controlada és de menys d’un, com l’hantavirus", explica Caylà.
Perfil del contagiat.
La majoria de malalts en aquest brot de l’Àfrica són joves, "de 20 a 39 anys". A més, s’estan contagiant més dones: "L’OMS diu que és per les feines domèstiques". Caylà destaca que l’OMS recomana no només l’aïllament, sinó també "no tenir relacions sexuals un mínim de tres mesos".
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà