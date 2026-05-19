"Som molts els que lluitem per un pis"
L’afluència massiva de demandants als sortejos d’adjudicació de domicilis públics, amb milers de participants en cada convocatòria, i els requisits d’ingressos exigits dificulten l’accés a habitatges amb lloguers reduïts. "No entro en cap sorteig, no hi ha manera", lamenta el Luis.
Jordi Ribalaygue
Milers de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial (HPO) es presenten a cada sorteig en què es reparteixen pisos públics a Barcelona. El nombre d’aspirants és sempre desmesurat en comparació amb els domicilis en joc. Només donant un cop d’ull a les convocatòries de lloguer assequible que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha promogut des de principis del 2025, es veu que 5.515 candidats es van inscriure per competir per 72 habitatges de l’Illa Glòries, 14.569 demandants ho van fer per les 172 llars de l’Illa Acer i 7.421 es van postular per 44 domicilis a la Trinitat Nova. També hi va haver 5.285 peticionaris per 22 habitatges al carrer de la Diputació, 8.646 per 30 pisos a l’Illa Sibèria i 10.131 per 76 llars al carrer de Bolívia.
Aquests domicilis s’han ofert per mensualitats compreses entre 350 i 789 euros, inferior al lloguer mitjà de la capital. "Som molts els que lluitem per un pis", remarca la Cristina, que té 54 anys i en fa sis que està apuntada en el registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Barcelona. Ha participat en diversos sortejos, però la sort li ha sigut esquiva. "Em decep una mica –reconeix–. Es juga amb això, que ens puguem desil·lusionar i ho deixem, però no perdo l’esperança de trobar un lloc bonic al qual anar a viure i que, com a mínim, tindré un contracte per set anys".
La Cristina viu sola des del 2020 en un estudi de 25 metres quadrats, pel qual paga 550 euros. "Va estar bé a curt termini, però no a llarg", opina. Guanya uns 1.650 euros al mes, en línia amb els ingressos que es reclamen per accedir a un HPO. "Miro ofertes de pisos cada dia i no hi ha res que s’ajusti al que puc pagar", assegura.
Dificultats
A falta que els concursos es tanquin, 19.514 persones s’han inscrit per disputar-se 36 domicilis a l’avinguda de Vallcarca i 13.423 per 25 pisos sobre l’antic Gimnàs Sant Pau. L’Adrián (36 anys) és un dels aspirants que està pendent que aquest últim sorteig es resolgui. Apuntat des del 2021 en el registre, ha topat amb diverses dificultats per disposar de pis mentre n’espera un de protecció oficial.
"He estat a dues habitacions per les quals pagava 500 euros, cosa que era inviable, perquè llavors tenia un sou de 800 euros per mitja jornada", detalla. Ara obté uns 1.250 euros al mes i, després de ser avalat pel seu pare, paga uns 800 al mes per un pis de protecció oficial promogut per una constructora privada. Diu que les seves actuals circumstàncies li han dificultat accedir a algunes convocatòries d’habitatge públic.
Abans va topar amb unes retribucions massa baixes per al que es demanava en els concursos. "No vaig entrar en cap durant tres anys, perquè no passava de 15.000 euros anuals", xifra.
Els processos d’adjudicació d’HPO de l’últim any i mig han exigit uns ingressos mínims als candidats de 15.000, 16.000, 17.000 o 18.000 euros, segons l’immoble, i uns màxims entorn de 60.000 euros, variable en funció del nombre de membres de la família. El Luis (72 anys) cobra 936 euros de pensió, insuficient per als requisits de les promocions de lloguer assequible: "Fa uns tres anys que no entro en cap sorteig, no hi ha manera. Les persones que no arribem a 16.000 euros a l’any, ¿on quedem? Hem desaparegut del mapa". Des de principis del 2025, s’han sortejat un parell de promocions de lloguer social, accessibles a partir de tan sols 4.000 euros d’ingressos a l’any, però no estaven pensades per a solters, sinó perquè almenys dues persones habitin sota el mateix sostre.
Les condicions
El Luis consta en el registre de sol·licitants d’HPO des del novembre del 2014. La seva empresa va fer fallida i s’allotja en habitacions des de fa dues dècades. Ha transitat per una dotzena de pisos i ara abona 500 euros per un quart al Camp de l’Arpa. "Estic agraït per tenir un sostre, però la meva urgència és total –analitza–. Em van dir que busqués una altra persona per presentar-nos junts per pisos que valen de 600 a 700 euros, però ni a través dels serveis socials surt algú. ¿Quina solució queda? Encara tinc il·lusió, però fa molt que he superat crear-me expectatives que després no es compleixen".
El Carlos (62 anys) afirma que "moltes vegades" li han denegat l’admissió en els concursos, malgrat que fa 15 anys que consta en la borsa de sol·licitants. "Diuen que no compleixo les condicions, però els que menys cobrem som els que més necessitat tenim", defensa. Percep 628 euros d’una pensió no contributiva i va ser desnonat fa poc d’un pis on s’allotjava en un dormitori. Els serveis socials de l’Eixample li han trobat una pensió a Barberà del Vallès, on conviu amb un company.
Confessa que, des que es va apuntar en el registre, ha passat per habitacions i pensions. "He estat d’ocupa, fins i tot he viscut a la platja", revela. Declara que la seva necessitat d’aconseguir un HPO és "màxima". "Tinc un tumor i no vull morir en una pensió o al carrer, sinó en una casa que sigui meva –planteja–. Fa molts anys que ja va sent hora. Sento frustració, però no tiro la tovallola i no m’esborraré de la llista".
