La Xina ja prova en ratolins un immunitzador experimental
Valentina Raffio
Un equip de científics de diferents universitats i centres d’investigació de la Xina ha anunciat el desenvolupament d’una vacuna experimental contra diferents variants del virus Ebola, inclosa la del Bundibugyo. En un article publicat ahir a la revista científica PNAS , els investigadors relaten la creació d’una injecció d’ARNm d’ampli espectre que, a diferència dels altres compostos desenvolupats fins ara, podria ser útil davant les variants més agressives del virus i proporcionar una "cobertura universal" davant aquest patogen. El fàrmac per ara només s’ha testat en models de ratolins però, segons afirmen els seus creadors, els resultats sembla que són positius.
El treball, liderat pel departament de Malalties Infeccioses de la Universitat de Ciència i Tecnologia de la Xina a través del conegut "programa estratègic d’investigació prioritària" del Govern, descriu el desenvolupament d’una vacuna d’ARNm de nova generació dissenyada per oferir protecció davant diverses espècies del virus de l’Ebola, incloent-hi el virus clàssic, el virus del Sudan i el virus de Bundibugyo. Els científics expliquen que, a diferència de les vacunes anteriors, que se centren principalment en una sola soca, aquesta estratègia combina material genètic de diferents proteïnes virals dins d’una única formulació. En concret, incorpora les glicoproteïnes de superfície de diverses soques (responsables de l’entrada del virus a les cèl·lules) juntament amb una proteïna interna més conservada, implicada en l’estructura del virus i en l’activació de la resposta immunitària cel·lular.
