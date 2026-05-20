BCN arriba a la tercera posició mundial en nombre de congressos
Barcelona va aconseguir, el 2025, la primera posició en cites científiques, la segona en mèdiques i la quarta en tecnològiques. Madrid va baixar fins al lloc número 13.
Patricia Castán
La potència de Barcelona com a seu mundial de congressos i convencions l’ha portat a arribar al tercer lloc en la prestigiosa classificació de la International Congress and Convention Association (ICCA), que recull els resultats mundials del sector. Queda només per sota de Lisboa i París en xifra de reunions organitzades (166), i molt per davant de Madrid, que aquesta ocasió ha baixat al tretzè lloc. La capital catalana també despunta en la categoria específica de congressos de temàtica científica i és segona en els esdeveniments mèdics.
Les dades es van donar a conèixer ahir a la fira IMEX de Frankfurt, i consoliden el paper de Barcelona en el mapa del turisme professional. En els últims 25 anys la ciutat sempre s’ha mantingut entre les cinc primeres posicions. El 2024 va ser quarta en volum de congressos i primera en xifra de delegats, mentre que un any després ha pujat un lloc en la primera categoria. L’ICCA no ha facilitat encara la segona dada.
Aquesta classificació oficial, que la situa tercera entre les millors ciutats de congressos, comptabilitza els que es realitzen rotativament almenys en tres urbs, de manera que no entren en el recompte gegants com el Mobile World Congress, l’ISE o el SeaFood Expo Global. Els balanços oscil·len en funció que algunes cites siguin biennals o a quantes urbs rotin, però per damunt de tot els resultats estan marcats per la feina que duen a terme les destinacions per postular-se, guanyar candidatures, i fer-ho tan bé com perquè els organitzadors repeteixin regularment en aquest destí.
Aquesta continuïtat és precisament el segell barceloní, ja que cap altre competidor s’ubica any rere any al top 5 de l’ICCA. L’últim informe remarca també que la ciutat és "especialment competitiva en l’àmbit del coneixement i la innovació". Els esforços del consorci Turisme de Barcelona, el programa Convention Bureau del qual és la gran eina de captació de reunions professionals, s’han centrat des de fa anys en els sectors més estratègics pel seu valor afegit. Com a resultat, la capital catalana ocupa la primera posició mundial en congressos vinculats a les ciències i la segona en trobades mèdiques (només per darrere de Viena), a més de col·locar-se quarta en l’àmbit tecnològic. Per a la ciutat són especialment importants perquè retroalimenten el seu ecosistema científic, acadèmic i empresarial.
Forta competència
El sector MICE, dels congressos, reunions i incentius, s’ha convertit en clau per a Barcelona, i representa el 20% dels seus 16 milions de turistes anuals. El consorci remarca que suposen un 20% dels visitants que pernocten, però descomptant el període estival sense fires ni congressos, durant l’any se situen entorn del 25%. Conformen una tipologia de visitant per motius professionals, la despesa dels quals és superior a la mitjana i la seva presència passa molt desapercebuda a la ciutat, ja que no fan turisme a peu de carrer, sinó que acudeixen essencialment als seus esdeveniments professionals i corporatius. Per això, mantenir el lideratge en congressos i convencions és prioritari, malgrat la forta competència.
Pau Relat, president del Consell d’Administració de Fira de Barcelona, posa en valor l’aportació de Fira per arribar al top del sector, al disposar d’"infraestructures ferials de referència mundial" i "gran experiència per organitzar i atraure grans esdeveniments d’alt impacte internacional, molts d’alta exigència i complexitat".
Subscriu-te per seguir llegint
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà