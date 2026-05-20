El BOE ho confirma: milers d’empreses hauran de revisar les nòmines ja pagades el 2026 amb efecte retroactiu
La nova mesura obligarà a refer les nòmines del primer trimestre de l’any després dels últims canvis aprovats pel Govern espanyol
Ramón Gutiérrez
Aquest canvi arriba amb efecte retroactiu i obliga ara moltes empreses a refer part de les cotitzacions ja presentades. La nova ordre publicada al BOE fixa les normes definitives per al 2026, però ho fa quan gener, febrer i març ja havien quedat enrere. Això deixa una conseqüència immediata: revisar i corregir pagaments que ja es donaven per tancats.
Des del Consell General de Graduats Socials expliquen que les cotitzacions dels primers mesos de l’any s’hauran d’ajustar per adaptar-se a les noves bases i criteris aprovats pel Govern espanyol.
El BOE ho confirma
A la pràctica, això significa més gestions per a empreses, assessories i departaments de recursos humans, que hauran de recalcular imports i regularitzar diferències acumulades des de l’inici del 2026.
La Seguretat Social ha assegurat que serà ella mateixa qui s’encarregarà de corregir automàticament aquestes situacions, tal com recull el Butlletí RED 2026/05. Tanmateix, la mesura deixa un front obert que preocupa especialment assessories i departaments laborals.
El principal inconvenient es troba en les cotitzacions corresponents al març, abonades a l’abril, ja que no entraran dins d’aquest procés automàtic de regularització. A la pràctica, això obliga molts despatxos professionals a reaccionar contra rellotge per aplicar els canvis exigits per la nova normativa pràcticament sense temps d’adaptació.
Des del Col·lectiu de Graduats Socials denuncien que la manera com s’ha aprovat aquesta mesura ha deixat milers d’assessories i empreses completament descol·locades.
Joaquín Merchán, president del Consell General de Graduats Socials d’Espanya, critica que l’ordre arribés a finals de març tot i tenir efectes retroactius des de l’1 de gener, una situació que, assegura, ha obligat molts professionals a treballar durant setmanes sense els criteris necessaris per aplicar correctament les cotitzacions i elaborar les nòmines.
