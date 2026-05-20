Confirmat: els nascuts entre el 1960 i el 1970 només es podran jubilar als 65 anys si compleixen aquest requisit
Què hauran de fer aquestes persones per evitar retallades en la pensió?
David Cruz
Si ets un treballador nascut entre el 1960 i el 1970, estàs a punt de convertir-te en part de la primera generació que s’enfrontarà de ple al nou model de jubilació dissenyat després de la reforma de les pensions.
La Seguretat Social ja ha confirmat que aquest grup haurà de complir condicions molt més exigents per poder retirar-se amb el 100% de la pensió, sobretot a partir del 2027, quan finalitzi definitivament el període transitori iniciat fa més d’una dècada.
La principal novetat afecta de ple l’edat ordinària de jubilació. Per a aquells que no acreditin una llarga carrera de cotització, la retirada s’endarrereix fins als 67 anys. Només hi haurà una excepció: es podran jubilar als 65 anys els treballadors que acreditin almenys 38 anys i 6 mesos cotitzats.
Això suposa un canvi important si es compara amb la situació de generacions anteriors: milers de treballadors hauran d’allargar la seva vida laboral si no volen patir retallades permanents en la pensió. A més, les penalitzacions per jubilació anticipada són ara més dures, ja que els coeficients reductors s’apliquen directament sobre la quantia final de la pensió, i no sobre la base reguladora.
A tot això s’hi suma un altre canvi clau que ja es troba en vigor: la Seguretat Social ha activat un sistema dual per calcular la pensió.
El treballador podrà triar entre mantenir el càlcul tradicional dels últims 25 anys cotitzats o utilitzar el nou mètode, que computa els últims 29 anys i descarta els dos pitjors exercicis.
Es tracta d’una fórmula pensada per a aquells que van patir períodes d’atur o pèrdua d’ingressos en la recta final de la seva carrera professional.
Tanmateix, fins i tot els qui aconsegueixin accedir al 100% de la base reguladora notaran un altre impacte en la seva pensió a causa de l’anomenat Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI). Per això, cal estar molt atent a aquestes novetats per no veure reduïda la pensió.
