Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
El doctor Aurelio Rojas recomana incloure nous en l’alimentació per cuidar la salut cardiovascular
Javier Fidalgo
Aquesta setmana, el cardiòleg Aurelio Rojas ha destacat un dels fruits secs més interessants des del punt de vista nutricional per a la salut cardiovascular. Els fruits secs són llavors i fruits de closca dura que contenen menys del 50% d’aigua en la seva composició.
Dins d’aquest grup d’aliments, el doctor destaca les nous com el fruit sec més recomanable per al cor, segons l’evidència científica: «Les nous guanyen pel seu altíssim contingut en omega-3 d’origen vegetal».
En la publicació d’Instagram, Rojas en ressalta l’àcid alfa-linolènic. Aquest àcid gras de la família dels omega-3 ofereix múltiples beneficis per al cos humà.
«Té propietats antiinflamatòries, redueix el colesterol dolent (LDL) i els triglicèrids, millora l’elasticitat dels vasos sanguinis i protegeix contra les arrítmies», afirma als comentaris.
Ara bé, el metge assenyala els resultats més importants d’un assaig publicat el 2013: «Però la dada que ho canvia tot ve de l’estudi de prevenció cardiovascular més gran de la història».
«L’estudi PREDIMED va demostrar que els qui prenien 30 grams de nous al dia —unes 6 o 8 unitats— tenien un 30% menys de risc d’infart», explica Rojas. «I això és millor que moltíssimes pastilles», sentencia l’expert.
A més, hi ha un benefici sorprenent desconegut per molta gent: «Les nous augmenten la variabilitat de la freqüència cardíaca, un dels marcadors més moderns de joventut i salut del cor, que fins i tot pots mesurar amb el teu rellotge intel·ligent».
Finalment, el cardiòleg acaba el comentari amb una recomanació per als seus seguidors: «La dosi màgica: un grapat petit al dia, entre 6 i 8 nous. Sense suplements, sense complicacions. Només nous».
