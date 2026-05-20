Violència de gènere
Figueres condemna el crim d'aquest dimarts amb un minut de silenci i l'Ajuntament es presenta com a acusació popular
Unes 500 persones es concentren per recordar la víctima i lamenten que "el sistema hagi fallat"
Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
Gerard Vilà
Unes 500 persones s'han concentrat aquest dimecres davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir aquest dimarts. L'alcalde de la ciutat, Jordi Masquef, ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima "hagi fallat". Des de l'Espai d'Intercanvi Feminista de l'Empordà lamenten sentir-se "tan desprotegides" i exigeixen respostes per saber "què ha fallat". A la concentració hi han assistit representants municipals i del Govern, a més dels cossos de seguretat. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant "justícia" per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
"L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió i és la de preguntar-nos per què el sistema ha fallat a una persona que havia demanat protecció". Així s'ha expressat l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, en el minut de silenci que s'ha fet aquest dimecres a la capital de l'Alt Empordà per condemnar el crim d'una dona, presumptament, a mans de la seva exparella. Masquef ha demanat que "caigui tot el pes de la llei" contra el responsable i ha lamentat "la xacra dels crims masclistes".
L'alcalde ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el detingut, d'acord amb la llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació del 2020, conjuntament amb el Departament d'Igualtat i Feminismes. Masquef també ha explicat que aquest matí ha pogut parlar amb la consellera, Eva Menor, i ha revelat que intentaran passar pel ple la proposta de presentar-se com a acusació "per dotar-la de més solemnitat".
"Esperem que hi hagi unanimitat al plenari en aquesta lluita contra aquesta xacra que és la violència masclista. Com diu la gent, no volem més dones mortes. Vivim i deixem viure", ha reblat l'alcalde.
El minut de silenci ha començat puntual a les onze del matí a la plaça de l'Ajuntament, amb representants municipals i la presència de membres del Govern, entre els quals el delegat a les comarques gironines, Xavier Guitart.
El silenci del mig miler d'assistents s'ha trencat amb els aplaudiments i els crits de desenes de persones reclamant justícia per a la dona assassinada a ganivetades aquest dimarts a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. A banda de Figueres, la Jonquera també ha fet un minut de silenci per condemnar el crim, ja que la víctima tenia relació amb la localitat.
"Exigim respostes"
Des de l'Espai d'Intercanvi Feminista de l'Empordà carreguen contra la "desprotecció" de la víctima, ja que l'agressor estava condemnat des del dilluns 18 i tenia una ordre d'allunyament de la dona de 250 metres durant un any i quatre mesos.
Cal recordar també que el mateix dilluns a la tarda la policia el va detenir per saltar-se l'ordre, només unes hores abans que se li imposés. Dimarts, després de quedar en llibertat, el presumpte agressor va tornar a saltar-se l'ordre i va matar la dona.
Alguns veïns de la víctima asseguren a l'ACN que una hora abans de consumar el crim ja havien vist la dona amb el detingut i que presentava ferides a la cara.
La portaveu de l'Espai d'Intercanvi Feminista de l'Empordà, Judit Romero, carrega contra el sistema per haver fallat i exigeix "respostes" per saber "quina part del protocol no ha funcionat" i "què s'ha fet malament".
"Tenint tots aquests antecedents, no s'hauria d'haver arribat mai a aquesta situació. El que no pot ser és que es prenguin mesures quan ja és massa tard", ha lamentat la portaveu de l'entitat feminista empordanesa.
