Figures clau
El Govern aparta els dos directius inhabilitats de l’ACA i prepara una reorganització interna
La conselleria s’anticipa i substitueix els responsables condemnats per una adjudicació a dit el 2007 i el 2008
El cap de proveïment és l’únic càrrec per al qual ja hi ha relleu
El Suprem confirma la condemna de dos anys de presó per a exdirectius de l’ACA per uns contractes a dit
Guillem Costa
El Govern ha apartat de les seves funcions directives dos directius de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) afectats per una condemna d’inhabilitació especial vinculada a l’adjudicació irregular de contractes durant els anys 2007 i 2008. Tots dos continuaran prestant serveis a l’ACA, però com a tècnics de base, sense responsabilitats de contractació, licitació, gestió pressupostària ni personal al seu càrrec, segons fonts de la conselleria comandada per Sílvia Paneque.
La decisió obliga ara l’agència a afrontar una reorganització interna per cobrir les àrees de direcció que han quedat vacants. La reestructuració afecta especialment l’àrea de Proveïment, que dirigia Jordi Molist, i a l’àrea de Gestió del Medi, encapçalada fins fa poc per Antoni Munné.
Al capdavant de proveïment ja ha sigut nomenada Elisabet Mas, que formava part de la plantilla de l’ACA, però l’altra plaça vacant encara no s’ha cobert i es troba ja en fase de licitació.
Fonts del Govern expliquen que les persones afectades per la inhabilitació ja no ocupen el seu càrrec des del mes de gener i que actualment presten serveis com a «tècnics de base». L’ACA sosté, a més, que aquestes persones no realitzen tasques relacionades amb els seus anteriors llocs de direcció i que la seva aportació es limita a l’àmbit tècnic.
Més canvis
L’agència emmarca aquests canvis en una reorganització més àmplia de la seva estructura, amb la qual pretén respondre tant les inhabilitacions com altres baixes de càrrecs directius ja produïdes o previstes per als pròxims mesos.
L’objectiu és reforçar l’estructura futura de l’ACA, també en l’àmbit territorial, per complir el full de ruta destinat a garantir el proveïment d’aigua i avançar en la transició hídrica. El Govern defensa que els canvis han de tenir «la menor afectació possible» en el funcionament ordinari de l’agència i en la prestació dels serveis vinculats al cicle de l’aigua.
La situació de provisionalitat a l’ACA s’havia prolongat durant mesos, mentre augmentava la pressió perquè el Govern adoptés una decisió sobre els càrrecs afectats per la inhabilitació, tot i que, malgrat la sentència ferma que va avançar EL PERIÓDICO, l’agència encara no havia rebut l’ordre judicial per substituir els directius inhabilitats.
Contractes de 20 anys enrere
Els fets que van donar lloc a la condemna es remunten a diversos contractes adjudicats a dit en els anys 2007 i 2008, relacionats amb la redacció del pla de gestió de les conques internes i el programa de mesures per al període 2009-2015, corresponent al primer cicle de planificació hidrològica.
El cas tenia al centre de la investigació a Joan Lluís Quer, que va ser gerent de l’ACA entre 2000 i 2004 i posteriorment màxim representant de l’empresa adjudicatària. L’Audiència de Barcelona va condemnar també altres càrrecs vinculats a l’agència i al procés d’adjudicació, entre ells Manuel Hernández, Josep Bou, Gabriel Borràs i Antoni Munné. Borràs, responsable de l’àrea de planificació en aquella època, ja havia deixat les seves funcions en una reestructuració anterior i actualment és tècnic en la Generalitat.
La sentència va considerar provat que es va facilitar informació confidencial i privilegiada que va resultar determinant perquè una unió temporal d’empreses vinculada a Quer obtingués l’adjudicació del programa de mesures de la primera planificació hidrològica de les conques internes, per un import màxim de quatre milions d’euros.
El Tribunal Suprem va confirmar el 15 d’octubre del 2025 la inhabilitació especial imposada als afectats, després de resoldre els recursos de cassació presentats contra la sentència dictada per l’Audiència de Barcelona el juny del 2022. Fonts de la Conselleria remarquen que es tracta d’una inhabilitació especial, no total, i que la resolució descarta els delictes de malversació i enriquiment.
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- El Celler Sant Llop presenta el seu primer vi blanc i estrena un espai a Banyoles