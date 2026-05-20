L’Ajuntament treballa en la reedició dels Bonus Consum
La campanya de vals per gastar en botigues de barri es va estrenar el 2021, amb quatre milions de pressupost. Ara es preveu celebrar a la tardor.
Meritxell M. Pauné
L'Ajuntament de Barcelona prepara per a aquesta tardor una nova edició de Bonus Consum, els vals per gastar en botigues de barri que van fer furor el 2021. Cada bo tenia un valor de 20 euros: la ciutadania pagava 10 i el consistori aportava els 10 restants. Segons ha pogut confirmar EL PERIÓDICO, el govern de Jaume Collboni i les diferents entitats que representen el comerç de proximitat han mantingut ja diverses reunions per concretar la iniciativa, que introduiria canvis respecte a la convocatòria de fa cinc anys.
El sector comercial és el defensor més gran de la mesura. Tot i que la primera experiència va ser una mica improvisada, va aconseguir un augment clar de la facturació que va oxigenar el teixit empresarial de proximitat després de la debacle econòmica de la pandèmia. Dels 4,04 milions d'euros que va costar a les arques públiques, 3,8 van anar directament a les botigues i van servir per mobilitzar fins a 7'5 milions de despesa ciutadana. A més, molts barcelonins van descobrir així negocis, productes i serveis que tenien molt a prop de casa. Molts altres consistoris catalans, de variats colors polítics, han apostat per la mateixa eina: Vic, Abrera, Rubí, el Prat de Llobregat, Castellar del Vallès... Badalona, per exemple, els ofereix des de fa quatre anys i aquest abril ha repartit 400.000 'Badabons' en només dues hores.
La reedició dels Bonus Consum a Barcelona s'emmarcaria en un altre moment singular, la Capitalitat Europea del Comerç Local 2026, que la capital catalana ostenta fins al desembre i que compta amb un pressupost de dos milions d'euros. L'alcalde havia expressat públicament, en diversos actes sectorials, la seva voluntat de recuperar els vals en l'actual mandat. A un any just de les eleccions municipals del 2027 i a només un semestre del final de la Capitalitat, aquesta tardor es perfila com l'única ocasió viable.
Abans de Nadal i rebaixes
"L'Ajuntament està treballant en una nova edició d'aquesta mesura per a la promoció del comerç a través de la promoció de la compra", declara a aquest diari la cinquena tinenta d'alcaldia de Barcelona, Raquel Gil. Emfatitza que la nova remesa de vals serà "acordada amb el sector, que també la veu amb bons ulls per la capacitat de dinamitzar el consum" i recorda que el comerç de proximitat ocupa gairebé 150.000 persones a la ciutat. Quant al calendari, corrobora que el consistori està "ultimant" detalls per poder llançar els nous Bonus Consum "d'aquest any 2026".
Fonts del sector també veuen molt avançades les converses: "Som al final del camí, mirant com articular la reedició", apunta un dels negociadors. Això sí, els comerciants han sol·licitat al consistori que eviti tant sí com no que els Bonus Consum coincideixin amb la campanya de Nadal i de rebaixes, perquè no podrien assumir el pic de feina que generaria la simultaneïtat. Així, postulen octubre i novembre com els mesos més idonis.
Les grans cadenes, franquícies i multinacionals van quedar al marge d'aquesta ajuda pública indirecta el 2021 i hi ha un consens total que torni a ser així. En canvi, hi podria haver novetats de tipus tècnic, com qui ha de gestionar els bons i els seus requisits. En aquest sentit, es valora per exemple externalitzar la gestió mitjançant una licitació, condicionar l'obtenció dels vals a una compra prèvia o fixar límits per beneficiari, entre altres propostes.
La primera experiència té marge de millora, admeten els implicats. "Estimem un milió d'euros en vals en només unes hores, va ser massa ràpid", rememora una veu coneixedora. Cada empadronat a la ciutat podia descarregar un màxim de tres vals, que tenien 15 dies de vigència. A mesura que caducaven o els gastava, podia obtenir més. Els 280.000 bons oferts aquell octubre es van esgotar en dues setmanes i al desembre l'ajuntament en va emetre 100.000 més, que van durar menys d'un dia.
D’altra banda, dos plusmarquistes van delatar una certa innocència en les restriccions establertes fa cinc anys. Un barceloní va bescanviar 169 vals, més de dos al dia de mitjana en les 11 setmanes que va durar la campanya, i una botiga d’alimentació de Fort Pienc en va acumular 12.740, gairebé 200 al dia. Els casos extrems van enterbolir el bon ús majoritari entre els 1.869 negocis i 154.000 clients participants.
