L’entorn es mostra convençut de la seva innocència

P. C.

Barcelona

Van sortir del pas a primera hora del matí assegurant que "la col·laboració" havia sigut "màxima" i que així ho continuaria sent. Hores més tard, van augmentar la contundència: "El convenciment sobre la seva innocència és absolut", van afirmar els portaveus autoritzats de la família Andic, el nucli dur del qual el formen els tres fills que l’empresari va tenir amb Neus Raig (Jonathan, Judith i Sarah) i el seu germà, Nahman.

"Jonathan Andic està declarant en el marc de les diligències de l’accident del 14 de desembre del 2024", van confirmar cap a les deu del matí els portaveus de la família. "En aquests moments no podem afegir gaire més perquè existeix secret de sumari", van afegir en el mateix comunicat que es va distribuir entre els treballadors de Mango.

Després de començar a circular les imatges de l’exdirectiu de Mango i vicepresident del consell d’administració, van tornar a pronunciar-se per ratificar la creença en la seva innocència. També van reclamar que es respecti el principi de presumpció d’innocència. "No hi ha ni es trobaran proves de càrrec legítimes contra ell". Segons els esmentats portaveus, "el convenciment sobre la seva innocència és absolut" i "el desenvolupament de les diligències, així ho demostrarà".

