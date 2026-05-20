Les reunions van pujar un 1,2% i els participants van baixar un 6,9%
L’impacte econòmic del sector va ser de 1.240 milions, un 10,4% menys que el 2024, per la menor mida de les cites i la menor despesa per persona.
P. C.
El turisme de reunions suposa una cinquena part dels 16 milions anuals de visitants que pernocten a Barcelona, però té un pes proporcionalment més gran per tractar-se del més rendible i estratègic per a la ciutat. El balanç del 2025, segons els informes anuals elaborats per Turisme de Barcelona, "certifica la fortalesa estructural del sector" a la ciutat, amb un saldo de 1.992 reunions fetes que suposen un augment de l’1,2% respecte al 2024. No obstant, van ser de menor mida i van congregar un total de 683.783 delegats, un 6,9% menys que l’any anterior, i com a conseqüència, el seu impacte econòmic directe va ser de 1.240,14 milions a la ciutat i la regió, i van retrocedir un 10,4% respecte al 2024, un any en què gairebé havia reconquistat les dades de prepandèmia.
El consorci, a través del Barcelona Convention Bureau, el seu programa de captació i impuls del sector MICE (congressos, convencions i incentius) ha disseccionat l’activitat en una radiografia sobre el turisme de reunions, i una altra sobre el perfil de l’activitat. En el primer document, es pot seguir l’evolució de la ciutat, que en xifra d’impacte econòmic va arribar al seu rècord el 2018 al superar els 1.500 milions.
Caiguda de la despesa
El descens el 2025 de la repercussió econòmica (1.240 milions) es deu tant a la menor presència de delegats com a una caiguda de la despesa tant en allotjament com en comerç i gastronomia. En allotjament va ser de 162 euros per persona i nit, mentre que la resta de despeses va ser de 89,89 euros, i va correspondre la meitat a menjar i beguda. El rang més habitual (26,6%) va ser de 25 a 50 euros per persona, tot i que la mitjana creix pel viatger d’alt pressupost, com directius i similars, que deixen més de 100 o de 200 euros diàriament.
En participants, el 2024 va marcar el rècord, però la dada del 2025 continua sent una de les més altes del seu històric. En canvi, en nombre de reunions, tot i que lluny d’algunes puntes (entre el 2008 i el 2017), es va aconseguir la millor xifra des del 2018. Amb resultats similars a la radiografia de l’any anterior, el perfil sociodemogràfic dels participants és el d’un professional altament qualificat i internacional. El 94,4% dels assistents té estudis universitaris, acumula una mitjana de 15,8 anys d’experiència i té 43 anys de mitjana. A l’hora d’allotjar-se, gairebé la meitat van optar per hotels de quatre estrelles.
Quant a procedències, gairebé tres quartes parts resideixen fora d’Espanya.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà