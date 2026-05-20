El pes d’un cognom
La successió a Mango va influir en la relació entre Jonathan i el seu pare, Isak Andic. L’empresari, la fortuna més gran a Catalunya en el moment de la seva mort, va ressaltar com d’orgullós que se sentia de la feina de Toni Ruiz, el directiu que ha acabat sent el seu successor.
Paula Clemente
Acostumava a respondre Isak Andic, a aquells amics que li comentaven que consentia massa als seus fills, que la seva intenció era senzillament donar-los tot allò que ell no havia tingut en la seva infància. "D’acord, tot el que no vas tenir, però, ¿un Ferrari?", li responia algú a un home amb una fama de self-made man, d’home fet a si mateix, que no té res d’exagerada. I el primogènit de l’empresari fundador de Mango, Jonathan Andic, que ha complert aquest any 45 anys, es va emportar la millor i pitjor part d’aquest consentiment.
Va ser ell, per exemple, la seva primera opció per rellevar-lo al capdavant de Mango quan el multimilionari va començar a planejar la seva retirada del dia a dia de l’empresa tèxtil. Però les coses no van sortir com esperava. La companyia va travessar un dels seus moments més complicats quant a vendes i resultats, i el mateix va passar amb la relació entre tots dos. Avui, Andic fill és sospitós de la mort del seu pare en un singular accident durant una excursió al massís de Montserrat.
L’opció més lògica
El Jonathan sempre havia sigut l’opció més lògica per rellevar-lo, quan decidís retirar-se. Tota la seva formació semblava orientada a heretar la responsabilitat del seu pare a Mango. Va estudiar Comunicació Audiovisual, però va completar el seu currículum anys més tard amb un curs de Comptabilitat i Finances per a Directius a IESE Business School i, temps després, amb un Executive MBA [un prestigiós màster en administració d’empreses] a la mateixa escola de negocis.
A més, a diferència de les seves germanes menors, havia desenvolupat pràcticament tota la seva carrera a les cuines de Mango. La seva trajectòria dins de l’empresa familiar va començar el 2005, any que ell complia els 24. Va començar familiaritzant-se –sempre segons el relat que ofereix Mango– amb el procés de creació, el disseny de les col·leccions i la gestió dels equips. Dos anys més tard, se li va encomanar la missió de dirigir la línia de roba d’home, Mango Man. Es tractava d’un nou projecte dins de la casa, que veuria la llum oficialment l’any següent, tot i que la seva tasca no es limitava a crear-la i enfortir-la a Espanya, sinó a llançar la nova marca a escala internacional.
El Jonathan ha estat gairebé 20 anys dirigint aquesta unitat de negoci i exercint com a directiu, fins que l’any passat va abandonar aquesta responsabilitat per respondre als desitjos del seu pare que els seus tres fills se centressin exclusivament en el rol de ser amos de la companyia o el de gestionar la resta del seu patrimoni.
Altes responsabilitats
Però és difícil no vincular aquesta decisió d’Isak Andic amb el fet que, després de començar a deixar anar les regnes i donar galons al Jonathan perquè ocupés el seu lloc (va ser nomenat vicepresident del consell d’administració el 2012) les coses comencessin a torçar-se a Mango. Llavors, aquest aprenent de directiu tenia poc més de 30 anys. La companyia va segellar dos anys consecutius de pèrdues i descens de les vendes, i Isak Andic va tornar a arremangar-se per encarrilar el vaixell, en un moviment que va deixar marcat Jonathan a l’empresa i en el conjunt del sector.
De fet, diferents fonts empresarials apunten que internament es va plantejar la necessitat de netejar la imatge d’un directiu que havia assumit una enorme responsabilitat sent massa jove, i que era també la persona al darrere de l’èxit de Mango Man. Aquest projecte mai es va portar a terme.
Coincidint amb la caiguda en desgràcia com a directiu de Jonathan Andic, el seu pare, la fortuna més gran de Catalunya en el moment de la seva mort, va fitxar Toni Ruiz, el directiu que ha acabat sent el seu successor: conseller delegat de l’empresa, president del consell d’administració i amo del 5% de la companyia per desig exprés de l’empresari. El Jonathan, ara casat i amb un fill, és vicepresident d’aquest mateix òrgan, i amo, per herència, d’una tercera part de la companyia, juntament amb les seves dues germanes, la Sarah i la Judith.
La versió més estesa és que aquesta fallida successió va influir en gran manera en la relació entre pare i fill. El cert és que Isak Andic va posar molt èmfasi, en els seus últims anys de vida, en com d’agraït que estava a Toni Ruiz i com d’orgullós que se sentia de la feina que havia fet aquest directiu aliè a la família. De fet, la principal línia d’investigació dels agents dels Mossos d’Esquadra que tenen l’encàrrec d’esbrinar si la caiguda d’Andic pare a la muntanya va ser accidental o provocada pel seu fill, és la relació presumptament tensa entre un i l’altre. No obstant, tot apunta que les friccions, en aquest cas, eren per qüestions purament personals i no per la governança de Mango.
