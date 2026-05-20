Previsions astrològiques per Roser Bona del 22 al 28 de maig de 2026
Amb ganes de saber què t'espera aquesta setmana?
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Estàs molt actiu mentalment i tens curiositat per aprendre coses noves. Potser has de dedicar més temps a escoltar les teves emocions per gestionar-les i girar full.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Si en aquests dies sents que voldries venjar-te d’algú o potser has de bregar amb el ressentiment, donar-te algun plaer i gaudir dels que estimes serà una bona teràpia.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): PER MOLTS ANYS! El Sol ha entrat al teu signe i es dona el tret de sortida cap a una nova etapa plena de canvis i amb ganes d’alliberar-te del que ja no ressona amb tu.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Pots sentir que has de posar ordre i llençar objectes vells o trencats. Estàs més centrat en petits detalls i et fixes en coses que normalment et passen desapercebudes.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Tens l’esperança de conèixer una persona amb qui parles a una xarxa social. El sector laboral passa per una etapa de canvis, com ara trasllats o més responsabilitats.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): A la feina et sents més valorat o reps un augment de sou. Una persona, fins ara només coneguda o una amistat, podria enamorar-te. Protegeix-te més contra els fraus.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Si cerques feina, dubtes sobre quina orientació laboral et convé més. Pots tenir desacords amb una persona de més edat que tu. Et ve de gust una escapada de cap de setmana.
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Per relaxar-te cerques la proximitat del mar o de llocs on hi hagi molta aigua. La parella es pot posar una mica tossuda i podríeu enrocar-vos en opinions oposades.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Amb la presència del Sol a la Casa VII augmenta la vida social o tornes a tenir contacte amb algú. Bon moment per presentar un producte o fer algun tipus d’exposició.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Poses més atenció a les teves emocions i demanes ajuda si sents que la necessites. Si esperes resposta per un lloc de feina o un ajut o subvenció, pots rebre notícies.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): El Sol fent conjunció amb Urà pot inclinar a què et sentis més enèrgic i autèntic. Si tens fills, passes estones divertides amb ells. Podries descobrir un nou talent.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Dies per gaudir de trobades familiars o assistir a una cerimònia. Amb l’arribada del bon temps voldràs posar la llar al dia i potser la pintes o fas canvis decoratius.
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
- Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat ahir a sis mesos de presó per maltractar la víctima