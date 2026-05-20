El PSC i Junts s’alien per aplanar tres reformes urbanístiques / Eduardo Parra - Europa Press

Jordi Ribalaygue

Barcelona

El PSC i Junts es van aliar ahir per tirar endavant dos projectes urbanístics que han aixecat debat a l’Ajuntament i que han despertat les crítiques de Barcelona en Comú i ERC. Durant la comissió d’urbanisme del consistori, socialistes i postconvergents van unir els seus vots per aprovar el pla d’usos comercials de Ciutat Vella. També es van associar per ratificar l’acord que vincula la reforma per reobrir el Capitol com a equipament públic amb el permís per instal·lar oficines i botigues a l’antic edifici de Telefónica de la plaça de Catalunya. A part, Junts va ajornar pronunciar-se fins al ple municipal sobre la construcció d’una quarta torre de 20 plantes al carrer de Tarragona, promoguda per la constructora Núñez i Navarro als voltants de la plaça d’Espanya i pendent des de 1987. Si bé va evitar recolzar-lo, la seva posició va evitar bloquejar el projecte.

La regulació de l’obertura de nous establiments a Ciutat Vella va comptar amb els únics suports del PSC i Junts, suficients per elevar-la a una pròxim ple municipal perquè li concedeixin el vistiplau definitiu. El PP es va abstenir, Vox es va reservar el seu vot i els Comuns i els republicans van repudiar el que van coincidir a jutjar com un "mal pla". Al seu torn, PSC i Junts van coincidir en l’aprovació provisional per modificar el planejament perquè el Capitol passi a ser de titularitat pública a canvi de concedir al propietari, el fons Torcalena, la rehabilitació per explotar espais de l’antiga central de Telefónica.

Quant a la torre del carrer de Tarragona, el govern del PSC va recordar que el projecte ha estat sotmès a un "llarg i complex procés", amb litigis i sentències en les últimes tres dècades. Amb les edificacions que Núñez i Navarro traça, es destinen més de 12.000 metres quadrats per a oficines i un 10% del sostre es podria destinar a habitatges privats, però el constructor no està obligat a erigir-los.

