Conflicte a l’escola catalana
478 euros al mes per als mestres i 544 per als professors: la contraproposta dels sindicats per a la reunió amb el Govern d’avui
Ustec, Professors de Secundària (Aspepc) i la CGT presenten un nou «marc unitari de negociació» en el qual exigeixen hores extres, nocturnitat i compensació horària per les colònies
Helena López
Tal com van acordar en la reunió d’aquest dimecres, els sindicats de la vaga han elaborat per escrit una contraproposta amb un nou «marc de negociació» que entregaran en la reunió d’avui a les quatre de la tarda. Un document unitari [sense CCOO i UGT, sobra dir-ho], al qual se suma Professors de Secundària (Aspepc), sindicat que ahir es va desmarcar de la reunió i que posa com a condició per tornar a asseure’s a la taula que la conselleria accepti l’esmentat nou ‘marc’. Un marc el punt número u del qual és la millora de les condicions laborals i retributives. Unes millores que fixen en 478 euros al mes per al cos de mestres i 544 per a professors de secundària, a més d’una «clàusula de garantia salarial» que comprometi l’actualització salarial segons l’IPC i hores extres, nocturnitat i compensació horària per les colònies, i la millora del complement dels coordinadors digitals.
De fet, l’únic punt desenvolupat amb detall en aquest «marc unitari» és el salarial. Els altres dos: «Ràtios i plantilles» i «currículums consensuats», són molt més genèrics, amb demandes àmplies com «revisió de ràtios», sense més concreció. Crida també poderosament l’atenció que la paraula «inclusiva» –amb diferència, la més corejada pels docents durant les manifestacions d’aquests últims mesos– no apareix en el document. Zero mencions. El sindicat Aspepc, el majoritari a secundària, s’ha mostrat sempre en contra del model d’escola inclusiva, que qualifiquen d’«estafa». De fet, aquest dimecres la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva denunciava públicament el que considera un discurs «falsari i malintencionat» per part del sindicat. Segons l’organització ciutadana –que compta amb el recolzament de l’aFFaC–, les declaracions d’Aspepc contra la presència d’alumnes amb discapacitat en aules ordinàries «fomenten l’odi i la discriminació cap a aquest col·lectiu».
Malgrat no citar la paraula inclusiva –les paraules importen i a l’escola, més– el segon punt de la contraproposta «unitària»: «recursos i condicions del sistema: ràtios i plantilles» estable un augment de plantilles «que permeti assolir inicialment 6.400 noves dotacions». En l’última proposta del Departament presentada a la taula d’ahir es parlava de 2.405 efectius (el 56,05% per reforçar l’escola inclusiva).
«Cap tancament a la pública»
El mateix punt 2 de la contraproposta acordada per Ustec, Aspepc i la CGT s’apunta a la «revisió de ràtios» – sense més concreció–, es fa referència a «cap tancament a la pública» i de la reclassificació del PAE i internalització de recursos.
Finalment, el tercer punt de la breu contraproposta (d’una sola pàgina) dels sindicats de la vaga exigeix que els currículums siguin sempre negociats amb la part social –«també els seus canvis»–; aturar la reforma del currículum de batxillerat –desfer la fusió de les ciències– i «establir una distribució horària de matèries consensuada», a més de «currículums estructurats i clars» i «revisar aspectes del decret d’educació bàsica».
Ustec defensa una SIEI per centre
Més enllà d’aquests tres punts de consens entre els tres sindicats de la vaga amb representació a la taula sindical, des d’Ustec –el sindicat majoritari a l’escola pública–, insisteixen que continuen defensant el seu ambiciós pla de xoc per l’escola inclusiva, que, entre les seves 10 mesures, inclou assegurar figures de tècniques especialistes d’educació infantil (TEEI) a cada classe i tècniques d’integració social a cada centre, a més d’iniciar les aules d’acollida ja el 2026-2027 amb «mitja dotació» a partir de cinc alumnes i un recolzament intensiu a l’educació inclusiva (SIEI) a cada centre ordinari.
En la mateixa línia, malgrat que la paraula ‘inclusiva’ no estigui recollida en el «marc unitari», des de CGT Ensenyament reiteren que dotar de més recursos l’escola inclusiva és una línia vermella perquè l’organització pugui firmar algun acord.
Des de la UGT posen de manifest que, a la taula sectorial que va tenir lloc aquest dimecres «en el marc d’entesa per sumar forces a l’acord de país per l’educació», les propostes reclamades per les organitzacions sindicals que encara no s’han afegit al pacte [ahir, només USTEC i CGT, ja que Aspepc no es va presentar], «estan recollides en l’acord firmat per UGT, CCOO i el Departament d’Educació el 9 de març». «Per això, allarguem la mà a la resta d’organitzacions sindicals amb l’objectiu que puguin considerar sumar-se a la Comissió de Desplegament i Seguiment de l’Acord, des d’on es desenvolupen les mesures pactades», apunten des de la UGT.
