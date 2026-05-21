10 de juny
Així serà el gran acte del Papa a la Sagrada Família: 8.000 convidats, missa i benedicció de la torre de Jesús
L’acte de commemoració tindrà dues parts, hi acudiran autoritats eclesiàstiques i polítiques i també fidels de les parròquies barcelonines
Carles Cols
Unes 8.000 persones (4.000 dins de la basílica i 4.000 més a l’exterior) assistiran el 10 de juny a la missa que el papa Lleó XIV celebrarà a la Sagrada Família en record d’Antoni Gaudí. Es commemoraran aquell dia els 100 anys de la mort de l’arquitecte. Autoritats eclesiàstiques i polítiques (Felip VI, Pedro Sánchez, Salvador Illa...) coparan part d’aquest aforament previst, però els responsables del temple han repartit 3.200 invitacions entre les parròquies de la diòcesi perquè les reparteixin entre els fidels.
L’acte de commemoració tindrà dues parts. Primer, el Papa oficiarà la missa a l’interior del temple. Després, Lleó XIV sortirà a l’exterior i des d’allà beneirà la Torre de Jesús, culminada aquest mateix any i punt no només més alt de la ciutat, sinó també l’Everest de les esglésies de tot el món.
