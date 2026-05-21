BCN suspèn durant un any l’obertura de nous súpers 24 hores
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències per a l’obertura de més supermercats que poden obrir durant les 24 hores, amb l’objectiu de regular-los amb un pla d’usos comercials. La nova norma no podrà revertir els ja existents, però es confia que contingui la seva expansió. Els autoserveis s’han multiplicat en els últims anys, fins al punt que se’n comptabilitzen uns 1.300 repartits per tota la capital. El govern de Collboni els associa a un "monocutiu" dirigit al turisme i que amenaça el petit comerç, amb "concentracions excessives" a determinades zones i amb una oferta de "poc valor". I encara més: acusa algunes d’aquestes botigues de causar "problemes de convivència" amb els veïns, per sorolls i concentracions de clients a deshores, i de cometre infraccions sanitàries i administratives detectades en inspeccions.
"És un problema que ha anat creixent i que hem de parar", va esgrimir la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Laia Bonet, que va assenyalar que les restriccions han d’entrar en vigor com a molt tard el maig del 2028.
Crítiques de l’oposició
L’oposició, que ha portat aquest tema diverses vegades al ple i a les comissions en els últims mesos, va reaccionar ràpidament al veto. El regidor Damià Calvet (Junts) va considerar que l’executiu del PSC "arriba tard" i va titllar la mesura de "propaganda i moviment electoralista". Va lamentar que aquests negocis gairebé s’han doblat en un any i mig, cosa que considera "una proliferació descontrolada" i "un fracàs absolut" del govern municipal. La regidora Tània Corrons (BComú) va coincidir en la tardança i va assegurar que el seu partit ja va demanar "un pla de ciutat per racionalitzar" els colmados. Elisenda Alamany (ERC) va definir la suspensió com una "rectificació de Collboni" forçada pels republicans, que han insistit a aturar el creixement dels colmados sense pausa horària.
