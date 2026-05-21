CaixaProinfància i l’Hospital Clínic de Barcelona impulsen revisions oftalmològiques per a 84 infants de Girona en situació de vulnerabilitat
Prop de 150 infants en situació de vulnerabilitat han passat una revisió ocular a l’Hospital Clínic de Barcelona, gràcies a la iniciativa Invulnerables amb visió, impulsada pel projecte Invulnerables —liderat per sor Lucía Caram— i el programa CaixaProinfància de la Fundació ”la Caixa”, i amb la col·laboració de Natural Optics Group.
A la jornada celebrada el passat divendres a l’Hospital Clínic de Barcelona (seu Maternitat) hi han participat prop de 150 infants, 84 dels quals procedents de municipis de Girona: Banyoles (38), Ripoll (23), Figueres (14) i Lloret de Mar (9). També hi han participat infants de Lleida (36) i Manresa (28). Ha dut a terme les revisions un equip dirigit pel cap del Servei d’Oftalmologia, Bernardo Sánchez-Dalmau, juntament amb 8 especialistes en oftalmologia i 11 optometristes.
Han assistit a la jornada el director general de l’Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Campistol; la impulsora del projecte Invulnerables, sor Lucía Caram; la responsable de RSC de Natural Optics Group, Ana de Beascoa; el director de Natural Optics Ribes, Àngel Martínez; i la Dra. Marta Pazos, directora de l’Institut Clínic d’Oftalmologia.
Després de les revisions, l’equip de Natural Optics Group ha facilitat ulleres a tots els menors que en necessitaven, que han pogut escollir entre mig centenar de models.
En aquesta jornada també hi ha participat el centre associat Natural Optics Ribes, que ha col·laborat en l’acompanyament i l’atenció dels infants durant l’acció, juntament amb la Fundació del Convent de Santa Clara i l’Espai Francesc d’Assís, entitats col·laboradores del programa CaixaProinfància de la Fundació ”la Caixa” en el projecte Invulnerables, i també l’Associació de Voluntaris de CaixaBank.
Prevenció i sensibilització
La iniciativa Invulnerables amb visió, en el marc del programa CaixaProinfància de la Fundació ”la Caixa” i el projecte Invulnerables, es va posar en marxa l’any 2018 i té com a objectiu vetllar per la salut visual dels infants i afavorir-ne el benestar i el desenvolupament.
Des d’aleshores, s’han celebrat jornades de revisions oftalmològiques en centres de referència de Catalunya, 6 de les quals a l’Hospital Clínic de Barcelona, on s’han dut a terme prop de 900 avaluacions. Entre un 35 i un 40 % dels menors avaluats en el període 2021-2025 van necessitar correcció òptica.
Salut visual infantil
Els especialistes adverteixen que l’ús excessiu de pantalles, tant en l’àmbit escolar com en el de lleure, pot provocar un deteriorament de la salut visual infantil. L’exposició prolongada a dispositius digitals en edats primerenques afecta la qualitat de la visió i incrementa la incidència de miopia, fatiga visual i altres patologies oculars. Davant d’aquesta situació, subratllen la necessitat d’impulsar mesures de prevenció i sensibilització en els àmbits familiar i educatiu.
El Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Clínic de Barcelona recorda que la visió es desenvolupa durant els primers anys de vida, motiu pel qual recomana fer una primera revisió al voltant dels quatre anys i repetir-la anualment, fins i tot en absència de símptomes. Els especialistes adverteixen que molts menors no són conscients dels seus problemes visuals, cosa que pot afectar el seu rendiment escolar, l’autoestima i les relacions socials.
Segons dades de l’Acadèmia Americana d’Oftalmologia, prop del 25 % de la població escolar podria presentar problemes visuals no detectats, com ara miopia, hipermetropia, astigmatisme o ambliopia, i se subratlla que la correcció d’aquests trastorns pot tenir un impacte significatiu en la vida diària dels menors.
Invulnerables: una aliança per trencar el cercle de la pobresa infantil
El projecte Invulnerables és una iniciativa contra la pobresa infantil impulsada per sor Lucía Caram i la Fundació ”la Caixa” a través del programa CaixaProinfància.
Aquest programa, actiu des del 2007, intervé allà on la desigualtat colpeja amb més força per proporcionar serveis de reforç educatiu, activitats de lleure i temps lliure, acompanyament psicosocial i suport a les famílies. Tot plegat es desenvolupa a través d’una àmplia xarxa d’entitats socials i en coordinació amb els serveis públics.
L’últim any, CaixaProinfància ha acompanyat prop de 67.000 infants i adolescents en situació de vulnerabilitat a tot Espanya i els ha ofert suport educatiu, social i familiar amb l’objectiu que la manca de recursos no limiti les seves oportunitats.
En el marc de CaixaProinfància, el projecte Invulnerables s’implementa a 14 municipis, on s’han format 14 xarxes de treball juntament amb les administracions locals i 40 entitats socials.
El projecte és present als territoris on els indicadors de la Generalitat posen de manifest un elevat impacte de la pobresa infantil: Manresa, Manlleu, el Vendrell, Tortosa, Lleida (barris de la Mariola, Secà de Sant Pere, Balàfia i Pardinyes), Salt, Figueres, Lloret de Mar, Banyoles, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol, Ribes de Freser i Camprodon.
Des que el projecte Invulnerables es va posar en marxa fa set anys, s’han atès 2.427 famílies i un total de 4.412 infants.
