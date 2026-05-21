Carlos Carbonell, inversor: "A l’hora de comprar un habitatge el més important és la ubicació"
Carlos Carbonell detalla una "checklist" de vuit punts per a compradors d'habitatges, prioritzant la lògica financera sobre l'emocional
Aarón Cabrera Artiles
Amb només 30 anys, l’exmigcampista conegut com a "Tropi", format a la pedrera del València CF i amb una llarga trajectòria per clubs com el Recreativo de Huelva, ha sabut traslladar la disciplina de la gespa al parquet financer. Aquesta mentalitat d’esportista d’elit és la que li permet avui gestionar una variada cartera d’actius sota una visió freda i analítica, una faceta amb la qual ha assolit una notable rellevància a les xarxes socials.
A través dels seus perfils digitals, Carbonell comparteix la seva visió estratègica, aconseguint connectar amb una nova generació d’estalviadors i consolidant-se com un divulgador de referència en el sector immobiliari.
Quines són les claus a l’hora de comprar un habitatge?
A través del seu compte d’Instagram, tropi6, Carlos Carbonell ha compartit un full de ruta imprescindible per a qualsevol comprador. Es tracta d’una "checklist" de vuit punts que l’inversor analitza abans de fer qualsevol pas, prioritzant sempre la lògica financera per sobre de l’emocional:
- Ubicació: És el pilar fonamental. Per a "Tropi", el lloc on es troba l’immoble és l’únic que no es pot modificar i el que determina l’èxit de la inversió.
- Rendibilitat real: No n’hi ha prou amb el preu de compra; cal calcular els beneficis nets després de descomptar totes les despeses associades.
- Potencial de lloguer: Avaluar si l’habitatge té sortida al mercat de lloguer i quin perfil d’inquilí atrauria.
- Edifici i comunitat: L’estat de les zones comunes, les derrames pendents i el tipus de veïnat són factors que afecten directament el valor del pis.
- Distribució i metres quadrats: Carbonell busca espais aprofitables. Una bona distribució pot fer que un pis petit sigui molt més valuós que un de gran però mal aprofitat.
- Reforma necessària: Analitzar quin pressupost caldrà destinar per posar l’habitatge a punt.
- Estat de l’habitatge: Diferenciar entre problemes estètics (fàcils de solucionar) i problemes estructurals o d’instal·lacions (que requereixen una inversió més gran).
- Impressió general o aspecte: El "feeling" final, però sempre vist des de la perspectiva de si el producte serà atractiu per al mercat final.
L’auge dels inversors en un mercat immobiliari tensionat
En un moment de debat nacional sobre l’accés a l’habitatge a Espanya, per a Carbonell, el paper de l’inversor no ha de ser el d’un "especulador", sinó el d’un dinamitzador del parc d’habitatges. La seva estratègia de comprar immobles en mal estat per reformar-los i retornar-los al mercat (ja sigui en venda o en lloguer) és, des de la seva perspectiva, una manera de millorar la qualitat dels barris.
L’èxit de perfils joves com el seu posa de manifest la bretxa entre els qui disposen del capital per entrar al mercat i una generació que lluita per pagar la seva primera hipoteca. Un escenari on la ubicació, aquest mantra que Carbonell repeteix, s’ha convertit en el bé més preuat i disputat del país.
En un escenari d’incertesa econòmica, el seu missatge és clar: en el complex tauler immobiliari, igual que en un partit de noranta minuts, la clau de l’èxit no és córrer més, sinó saber posicionar-se al lloc adequat.
